Legender har vunnet den «særegne» turneringen tidligere. Dette er det som venter Casper Ruud.

PARIS: Han reiser direkte fra Paris til Tsjekkia lørdag, til en turnering på et litt lavere nivå. Det er for å få noen flere kamper i kroppen før han skal ta et avbrekk på tre uker fra tennissirkuset.

Neste store oppgave er Wimbledon i juli. Der er han for første gang i karrieren direkte kvalifisert inn i hovedrunden, slik har var i Roland Garros.

De 104 beste spillerne i verden kommer inn på den måten, 16 kommer med via kvalifisering. Deretter er det noen «wildcard»-plasser. Alt i alt skal 138 spillere kjempe om heder og ære i denne ærverdige turneringen.

Lang dag, stort utbytte

I 21-tiden fredag kveld kunne Casper Ruud møte 10–15 journalister og fotografer i et mindre rom på pressesenteret. De fleste av mediene var fra Norge. Men på alle disse pressekonferansene er det spørsmål på engelsk først, før Ruud kan svare på norsk.

Det hadde vært en lang dag, med tap i single og double, men mye læring.

– Hva er det viktigste du tar med deg?

– Det er at det jeg vant to bra kamper i starten. Jeg vil ikke si at jeg var direkte misfornøyd etter den siste kampen, men neste gang har jeg en slik kamp under beltet, sier bæringen.

Med andre ord – han vet hva han går til fremover.

For nå kommer flere artige utfordringer. Grand Slam består av fire turneringer. Man kan nesten si at tennis har fire VM i løpet av et år, på ulike underlag. For neste gang venter gress i Wimbledon.

Berit Roald// NTB scanpix

Fakta: Grand Slam Består av fire turneringer som går slik: Australian Open i januar French Open i mai/juni Wimbledon i juni/juli USA Open i august/september X

Berit Roald// NTB scanpix

Ikke best på gress

– Det blir morsomt å prøve det, og gøy at jeg er direkte kvalifisert til hovedturneringen. Det blir spennende å prøve det i år, selv om jeg ikke kan definere meg selv som en gresspiller. Jeg føler at spillet mitt passer bedre på grus, sier han.

På gress går ballen enda fortere, og 20-åringen må lære seg å spille hurtig tennis uansett. Han fortalte at Federer er den hurtigste spilleren han har møtt. Det betyr mindre tid for motstanderen til å tenke, og finne ut hvor ballen skal plasseres. Ballen kommer i ekstra stor fart mot deg.

Ruud fikk høre at Roger Federer hadde kommet med lovord på sin pressekonferanse tidligere på kvelden Det syntes han var stas.

Selv returnerte han godord om sveitseren, som «er like elegant utenfor banen som på.»

De to vekslet noen ord på banen og i garderoben, og Ruud ser ikke bort fra at han en dag skal få trene med Federer. Han følte på en måte at isen var brutt.

Berit Roald/ NTB scanpix

Nesten som et VM

Wimbledon er den eldste turneringen i tennis, grunnlagt i 1877. Wimbledon-turneringen arrangeres på All England Lawn Tennis and Croquet Club i bydelen Wimbledon i London fra 1. juli til den 14.

Den er den tredje av de fire årlige Grand Slam-turneringene, og den eneste som spilles på gress. Turneringen heter egentlig The Championships.

Mener Ruud må prøve seg der

Øyvind Sørvald ser slett ikke bort fra at Norges beste tennisspiller kan komme til 2. og 3. runde der.

– Han er i veldig god form nå, men fremover må han bli mer stabil.

Sørvald tror at Ruud vil ha nytte av å spille i en Challengerturnering i Tsjekkia som kan gi 150 poeng, og som er hakket under de fire andre nivåene.

Dessuten er han overbevist om at det blir spennende for Ruud å få prøve seg i Wimbledon, som er helt spesiell.

– Målet er ikke å bli like god på gress som på grus, for gress har en mye kortere sesong. Men han må være med der fremover. Tidligere har han ikke kvalet seg inn.

Sørvald minner om at Wimbledon har en helt egen betydning for nordmenn, fordi alle husker de store kampene som Finn Søhoel kommenterte.

– Casper blir ikke seedet for det gjør kun de 32 beste, men han kan ta med seg mye læring derifra også.

Wimbledon er kjent for å ta vare på tradisjonene. For eksempel må alle spillerne spille i helhvitt. Den svenske tennishelten, Björn Borg, vant turneringen hele fem ganger på rad mellom 1976 og 1980.