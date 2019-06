Jakob Ingebrigtsens «skole-mareritt» endelig over: – Det var forferdelig

«Dette gikk bra», tenkte han etter å ha gjort unna muntlig eksamen i matematikk forrige fredag.

Smilende forlot Jakob Ingebrigtsen Sandnes videregående skole.

I solskinnet gikk friidrettsfenomenet hjem og hentet frem alle skolebøkene.

LEST DENNE? Derfor får ikke Henrik Ingebrigtsen løpe mot brødrene under Bislett Games

Så gikk han tilbake til skolen og la bøkene ved inngangen til biblioteket.

– Da hadde jeg ingenting som minnet meg om skolen lenger.

Fakta: Jakob Ingebrigtsen Født: 19. september 2000 Yrke: Friidrettsutøver Klubb: Sandnes IL Meritter: EM-gull 1500 og 5000 meter Berlin 2018, EM-gull 3000 meter innendørs Glasgow 2019, EM-sølv 1500 meter innendørs Glasgow 2019. X

Ørn Borgen, NTB scanpix

Trekkplaster fire år etter debuten

Ingebrigtsen debuterte i Bislett Games som 14-åring i 2015. Da løp han 1500 meter på tiden 3.52. Rogalendingen hadde et «nesten-fall» underveis, men unggutten hadde en god følelse inne i seg.

Tidligere hadde han vært på Bislett for å se storebrødrene Henrik og Filip løpe. Men nå løp han endelig i samme stevne som brødrene i verdenseliten.

Fire år etter er Jakob Ingebrigtsen et av trekkplastrene når han for første gang løper den avsluttende Drømmemila, en øvelse ingen nordmann har vunnet tidligere.

– Det er alltids en mulighet for å klare det (vinne). Men de beste er med. Ikke minst Filip, som har vært tredje best verden i mange år. Jeg håper det blir et raskt og godt løp.

Han er inne i sin første uke som 100 prosent idrettsutøver.

I flere år har han kombinert skolegang med løperkarriere.

– Blir bedre uten skole

Nå er skolen slutt. Ingebrigtsen klarer ikke å holde noe tilbake når han forteller hvor glad han er for det.

– Var det virkelig så fælt på skolen?

– Det var forferdelig ... Men jeg har fått ekstremt god hjelp. Hadde det vært opp til meg selv ville jeg ikke gått på skole, fordi det er så tungt. Heldigvis har jeg hatt mange bra lærere og et bra apparat rundt meg, alt fra kompiser til administrasjon. Derfor har det vært mulig å gjennomføre på en grei måte. Nå er det deilig å være ferdig. Jeg har sagt til meg selv at jeg aldri skal tilbake.

– Hvordan kan du bli en bedre idrettsutøver uten skolegang?

– Først og fremst kan jeg sove mellom øktene og restituere. Det tøffeste jeg har gjort er å ha skole på treningsleir. Først skal du gjennom tøffe økter. Så skal jeg spise. Og så er det rett på skolebenken. Etter et par timer med skole handlet det om å spise, for så å trene igjen. Sånn kan man ikke ha det hvis man vil ha godt utbytte av treningen. Det holdt så vidt, det gikk greit å komme gjennom det.

Han forteller at muntlig eksamen sist fredag gikk bra.

– Jeg har ikke fått karakterene, men det gikk veldig fint.

Fredrik Sandberg, NTB scanpix

– Har alltid vært forfengelig

Sammen med brødrene Henrik og Filip håndterte han mediene ved et hotell i Oslo sentrum to dager før Bislett Games.

Køen var lengst hos minstemann. Og det var helt greit for de to eldste.

Jakob hadde fått ny ørepynt, noe de to andre bare smilte av.

– Jakob har alltid vært så forfengelig. Han har likt å pynte seg og kle seg. Det er bare kult. Han må få skille seg ut, uten å bli dømt av den grunn, mener Filip.

– Og så er han så opptatt av merkeklær, sko og klokker og sånn. Jeg forstår meg ikke på det, muligens er jeg litt for gammel, konstaterer Henrik.

Jakob hevder han ikke er veldig jålete.

– Kanskje litt. Men ikke mer enn nødvendig. Det er litt gøy med ting jeg kan finne interesse i.

Filip og Henrik mener lillebror har tatt nye steg etter fjorårssesongen, som blant annet endte med to EM-gull i Berlin.

– Han har hatt høy belastning med skolen, det har vært mange prøver og han har nok blitt litt stresset av at det har vært mange avgangsfag. Det biter likevel ikke helt på han, men det skal bli gøy å se hvordan Jakob responderer på litt mer fritid. Det er vanskelig å si at det skal gå så mye bedre. Jakob er eldre og fortsatt i en utviklingsfase fysisk. I den alderen tåler du mye, han har nok ikke nådd sitt metningspunkt, konkluderer Filip.

Forsøkte å holde følge

– På trening har han tatt et ekstra lite steg, det er en medvirkende årsak til at jeg gikk på en smell. Jeg prøvde å holde følge, ler Henrik.

– Det er blitt bedre kontinuitet på høyere fart og høyere nivå. Det er ikke sikkert han tar et like stort sprang som under vårsesongen i fjor, men dersom han gjør det vil det være en kjempeprestasjon. Han er bare 18 år, i VM er han 19 år, da får vi se om han er ett år eldre prestasjonsmessig også, tror Henrik.

18-åringen mener det er vrient å si hvor god han er nå.

– Men jeg føler meg bedre enn på samme tid i fjor. Jeg har gjort all treningen jeg skal gjennomføre, i alle fall de siste ukene. Nå handler det om å gjennomføre en del løp og en del baneøkter for å komme skikkelig i form.

For ett år siden fortalte vi om en 17-åring som skulle balansere sitt liv mellom det å være ung skolegutt og toppidrettsutøver. Overskriften var «Jakobs to verdener».

– Hvilken tittel forslår du i år?

– Jakob har kun én verden.