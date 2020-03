En av Norges rikeste fikk en spesiell idé: Lar de ansatte dele ut millioner

Ansatte skal få dele ut millioner til idrettslag eller klubber som deres barn, barnebarn eller fadderbarn er med på. Bedriften stiller med pengene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Johan H. Andresen håper å bidra til at noen aktiviteter kan bli hjulpet litt på vei. Foto: Tor Stenersen

Dette skjer i selskapet Ferd, der Johan H. Andresen og hans ledergruppe har kommet opp med denne idéen.

En familie med for eksempel fire barn i alderen 6–19 år skal få bestemme hvilken klubb, lag eller aktivitet som skal motta penger. Konkret vil en slik familie alene kunne dele ut én million kroner.

Alle de 50 ansatte på kontoret, som har barn, barnebarn, tantebarn eller et barn de er faddere til, får denne muligheten. Og det skal gis bort en sum per barn avhengig av alder. Familien får selv velge hvilken forening.

– Vi vet at mange idrettslag og andre organisasjoner sliter i disse dager hvor mange er permittert. Klubbene er redd for fremtiden. Familiene ønsker å ha noe å komme tilbake til når denne krisen er over, sier Johan H. Andresen, som er blant Norges rikeste.

Han har ikke regnet på hvor mange millioner dette kan bli, men det vil uansett bety noe for de lag og foreninger som velges ut. Og familiene står fritt til å inkludere fotballklubber, musikkgrupper eller klubber som driver med babysvømming eller dans.

Folk i alderen 0 til 30 år teller. Selv de unge voksne, som Andresen kaller «late bloomers», skal inkluderes. Ordningen favner bredt.

I skrivet Ferd har sendt ut til sine ansatte, presiseres det at det ikke skal være noen gjenytelse.

Fordelingen er slik:

0–5 år: 100.000 kr per barn

6–19 år: 250.000 kr per barn

20–30 år: 100.000 kr per barn

Fakta Støtten: Umiddelbar kontantstøtte gis til organisert aktivitet (idrett, friluft, natur, kultur, musikk, malekurs, babysvømming, sjakk, dans, etc.) Lag som har faste kostnader (lønn, honorar, leie, kontingenter, etc.) Som de ansattes barn og barnebarn deltok i, eller var meldt på før krisen. Det holder at man hadde planer om det. Ansatte uten barn kan gi gjennom ett søskenbarn, fadderbarn eller gudbarn.

Barn i vann. Svømming er en aktivitet mange barn driver med. Det er viktig at ungene kan komme tilbake til sin aktivitet etter krisen. Foto: Stein J. Bjørge

Ble tatt godt imot

Ordningen har skapt begeistring internt, og klubber som allerede er kontaktet, er glade for all støtte.

– Det har skapt en enorm entusiasme, glede og tiltakslyst. Noen av de ansatte har spurt om de kan få gi til naboklubben som de selv en gang var medlem av, og som er mindre prioritert enn foreningene deres egne barn er med i. Det har vi sagt ja til. Noen klubber ville nemlig fått svært mye, mente noen av de ansatte.

Andresen og hans Ferd har i mange år støttet gatelag for de rusavhengige. I koronatiden er det mange som har behov i Norge, men som han sier:

– Vi håper at dette kan utløse aktivitet når alt kommer i gang igjen. Vi forholder oss til fakta. Mange av klubbene er redde for at de ikke får støtte og at de må permittere instruktører og trenere, som kan gå andre steder. Utgiftene er jo der i form av husleie og lønningen. Med den summen vi kan bidra med, skaper det en viss grad av fremtidsoptimisme.

Les også Her tok den norske fekteren OL-sølv. Nå blir hallen koronasykehus.

Vil at klubbene skal bestå

Andresen håper at barna skal få benytte sine vante aktiviteter når dette er over.

Det forutsetter dog at organisasjonene som har drevet disse aktivitetene fortsatt er der, og har klart å holde på sine ansatte, trenere, instruktører og lokalene. Kort sagt; er i stand til å fortsette der de stoppet.