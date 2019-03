Mener dopingskandalen etter VM bare vil vokse: – Jeg er ikke i tvil

17. januar: Den tyske TV-kanalen ARD viser en dokumentar med den dopingtatte Johannes Dürr fra Østerrike. Han har sonet sin dopingdom og vil komme tilbake. Han forteller om hvordan dopingkulturen i Østerrike kan være.

27. februar: Tysk og østerriksk politi gjennomfører razzia på Østerrikes utøverhotell i Seefeld (Bergland), en leilighet i nabolaget og et legekontor i den tyske byen Erfurt.

28. februar: Politiet i Innsbruck i Østerrike holder pressekonferanse og forteller at fem utøvere er pågrepet mistenkt for dopinglovbrudd. To av dem er østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf.

29. februar: Det blir kjent at den tyske legen Markus Schmidt har drevet en bloddopingstjeneste fra sitt kontor i den tyske byen Erfurt. Det blir også kjent at en innleid leilighet i Seefeld ble brukt som bloddopingsalong. Utøverne kunne stikke innom for å få sine blodtjenester utført.

29. februar: En video av Max Hauke sittende med nålen i kroppen blir lekket via en What’s App-gruppe. Den finner snart veien til en rekke medier verden over.

Saken er fortsatt under etterforskning.