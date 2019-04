Stjernespissen ble utvist - Barcelona best i toppkampen

FC BARCELONA - ATLETICO MADRID 2–0

Barcelona skjøt lenge blankt mot ti Atlético Madrid-spillere lørdag. Så traff Luis Suárez og Lionel Messi i sluttminuttene og sikret 2-0-seier.

Diego Costa kjeftet på seg en direkte utvisning før pause. Det kokte over for Atlético-spissen etter 28 minutter. Han fikk direkte rødt kort for en verbal sklitakling mot dommeren etter at han følte seg snytt for et frispark.

I løpet av to minutter før og etter utvisningen pådro tre andre Atletico-spillere seg gult kort.

Barcelona hadde 23 strake seriekamper med mål bak seg inn til storkampen. Scoringer etter 85 og 86 minutter gjorde at statistikken ble enda sterkere lørdag.

Resultatet på Camp Nou gjør at «Barca» har elleve poengs ledelse ned til Atlético med sju serierunder igjen å spille i La Liga.

Barcelona-trener Ernesto Valverde brukte tilnærmet toppet lag. Onsdag skal gutta hans møte Manchester United i den første av to kamper i Champions League-kvartfinalen. Det skjer i England. Siden Manchester United har spillefri i helgen, benyttet Ole Gunnar Solskjær muligheten til å se toppkampen fra tribuneplass.

Returen går seks dager senere i Barcelona.