Karateutøver fra Stavanger kan sikre OL-billett denne helgen

Denne helgen deltar Bettina Alstadsæther fra Stavanger i European Games i Minsk. Arrangementet er et sommer-OL for Europa, og avholdes hvert fjerde år.

Går for medalje

Alstadsæther, som deltar i klassen kvinner-61 kilo, har hatt en god oppkjøring til mesterskapet.

– Fulltidsutøver på karate-landslaget Andrine Hilton har vært i Stavanger de siste dagene for å bidra til en best mulig oppkjøring for meg frem mot avreise. Jeg har jobbet tett med henne de siste ukene, både i Stavanger og Oslo, så treningsforberedelsene føler jeg har vært optimale, sier hun til Norges Kampsportforbund.

Stavanger-jenta ser positivt på egne sjanser.

– Jeg har en god følelse fra de to siste stevnene, og fått gått flere gode kamper. Målet er selvfølgelig å komme til semifinalen og ta medalje, og det mener jeg at jeg absolutt er god nok til, sier hun til Norges Kampsportforbund.

– En kjempemulighet

– Å få delta i European Games gir Bettina Alstadsæther og Norge en kjempemulighet, siden vinnerne av klassene i Mink får delta i sommer-OL i Tokyo 2020, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Jacobsen påpeker riktignok at kravene for å kvalifisere seg til Tokyo-OL neste år er svært tøffe.

– Kvalifiseringskravene for å delta i Tokyo er kjempetøffe. I dag trener over 100 millioner utøvere fra 179 land karate. Av disse er det kun 10 utøvere i hver klasse som får delta i OL. Nåløyet er dermed trangt, men å kvalifisere seg er ikke umulig, forklarer Jacobsen.

European Games arrangeres fredag til søndag.