TMZ: Kobe Bryant omkom i helikopterulykke

Basketballstjernen Kobe Bryant er død, 41 år gammel. Det melder nettstedet TMZ.

Kobe Bryant er død, 41 år gammel. Foto: Matt Rourke / TT NYHETSBYRÅN

Publisert:

Ifølge TMZ døde Bryant da et helikopter kræsjet søndag morgen i Los Angeles. Flere andre amerikanske medier melder også at Bryant er omkommet.

TMZ skriver at Bryant skal ha hatt med seg minst tre andre som reisefølge i hans private helikopter da det kræsjet. Etter det gikk ned skal det ha begynt å brenne.

Politiet i Los Angeles skriver at totalt fem personer er omkommet i en ulykke som skjedde i Calabasas.

Igangsatt etterforskning

Også ESPN, via reporter Adrian Wojnarowski, og Los Angeles Times melder at Bryant var i helikopteret. Det samme gjør CNN og NBC.

Nødetater skal ha blitt tilkalt, men ingen om bord overlevde.

Det skal allerede være igangsatt etterforskning for å forsøke å finne årsaken til styrten.

Fakta Kobe Bryant: Født: 23. august 1978 i Philadelphia, Pennsylvania. Død: 26. januar 2020, 41 år gammel Høyde: 1,98 meter. Lag: Los Angeles (1996–2016) NBA-titler: 5 (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) Mest verdifulle spiller i NBA: 1 (2008) NBAs All Star-lag: 18 (1998, 2000-2016) OL-meritter: 2 gull (2008, 2012) Kilde: NTB

Bilder fra politiet i Los Angeles viser hvordan det ser ut på ulykkesstedet:

41 år gamle Bryant etterlater seg ifølge TMZ kona Vanessa og fire døtre. Basketball-legenden ble pappa for fjerde gang så sent som i fjor høst.

To OL-gull

Bryant vant NBA-sluttspillet fem ganger med Los Angeles Lakers og tok OL-gull med USA to ganger før han la opp i 2016. 18 ganger fikk han plass på allstar-laget, og i tillegg høstet basketballikonet utallige andre utmerkelser for sitt strålende spill.

41-åringen spilte for Lakers gjennom hele den 20 år lange karrieren. Da han i 1996 gikk rett fra high school til spill i NBA ble det ansett for å ha vært et kontroversielt valg. I ettertid viste det seg å være en innertier.

Hans periode i Lakers har også fått klubben til å pensjonere tallene 8 og 24, som han brukte.

I 2018 gjorde han seg også bemerket innen filmens verden da han som produsent vant Oscar-statuett for beste animerte kortfilm for den fem minutter lange «Dear Basketball».

– Stor tragedie

Reaksjonene er mange etter Bryant bortgang. Blant dem er Stig Omland. Han har kommentert NBA på TV 2 og skriver på Twitter at Bryant var hans første idol.

– Ikke bare var Kobe Bryant en enorm idrettsmann, han var far til fire små døtre. Det er en stor tragedie, skriver Omland på Twitter.

Saken oppdateres.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 20:49 Oppdatert: 26. januar 2020 21:24

