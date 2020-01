Nå er de truet også på pengetabellen

OM FOTBALL: I svake sportslige tider har fansen trøstet seg med at Manchester United har mest penger. Nå er også den posisjonen i fare.

Ole Gunnar Solskjær har et stort press på seg. Ikke bare bør han og Manchester United gjøre det bra mot Liverpool søndag, men også skaffe seg plass i neste sesongs Champions League. Der ligger de store pengene. Foto: Stein J. Bjørge

Vi snakker om engelsk fotballs desidert største pengemaskin noensinne.

Vi snakker om en klubb som fortsatt er den med tredje størst inntekter i hele verden.

Så det er langt fra noen dyp pengekrise for Manchester United Football Club.

Men om det ikke er mørke skyer på himmelen, så er det i hvert fall noen grå.

Når 2020 er blitt til 2021, er det langt fra sikkert at Manchester United er den fotballklubben i England som tjener mest penger. Det kan være byrival Manchester City. Eller erkerival Liverpool.

Møtes i klassiker

Søndag møtes Manchester United og Liverpool på Anfield.

Med hjemmeseier i klassikeren kan Liverpool rykke enda nærmere klubbens seriegull nummer 19. Og dermed enda nærmere Manchester Uniteds 20 seriegull.

Liverpool-seier kan også gjøre det vanskeligere for United å ta fjerdeplassen og med det gjøre comeback i Champions League.

Jeg er temmelig sikker på at flesteparten av tilskuerne på Anfield søndag, fra begge leire, bryr seg mer om pokaler enn penger. Men de to P-ene har en tendens til å gå hånd. Liverpool-supporterne vet en hel del om det.

Få pokaler, færre penger.

Færre penger, få pokaler.

Ole Gunnar Solskjær under kampen mot bunnlaget Norwich sist helg. Nå venter laget som leder ligaen. Foto: JON SUPER / REUTERS

Kamp om pengetronen

Tidligere denne uken la Deloitte frem sin årlige Money League-tabell. Revisjonsfirmaet har siden 1996/97-sesongen sett på inntektene til fotballklubber i hele verden. I hver eneste av de 23 utgavene har Manchester United vært rangert som Englands rikeste klubb.

Men nå ligger det an til kamp om pengetronen.

Manchester United er nummer tre i verden med en inntekt på syv milliarder kroner i 2018/19-sesongen.

Manchester City følger på sjetteplass med seks milliarder kroner, noen få pund foran Liverpool på plassen bak der igjen.

For få år siden ville det vært utenkelig at City og Liverpool skulle være nær å true rikingene fra den røde delen av Manchester.

I 2008/09-sesongen tjente Manchester United 3,2 milliarder kroner, Liverpool 2,1 milliarder og City én milliard.

I 2015/16-sesongen tjente Manchester United 6,8 milliarder, Manchester City 5,2 milliarder og Liverpool 4 milliarder.

Gapet tettes og det kunne vært nesten close-race allerede i denne utgaven av Deloittes Money League.

Mourinho og Solskjær

For Manchester Uniteds plassering ble ironisk nok reddet av to menn: José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær.

Mourinho klarte å lede United til annenplass i Premier League våren 2018. Det var ingen selvfølge, mannskapet tatt i betraktning. Portugiseren anser selv den annenplassen som en av sine største bragder. Med det berget han også deltagelse i pengebingen Champions League høsten 2018.

Et halvt år senere fikk Mourinho sparken, og Ole Gunnar Solskjær tok over. Da nordmannen på mirakuløst vis ledet Manchester United til kvartfinale i Champions League, sikret han seg selv fast jobb. Samtidig rant det ytterligere noen hundre millioner kroner inn i Manchester Uniteds klubbkasse.

Derfor er de også på tredjeplass i den siste utgaven av Money League, slått av kun Barcelona og Real Madrid.

Men om ikke Manchester United kvalifiserer seg til neste sesongs Champions League, kan de også bli passert på pengetabellen hjemme i England.

Mohamed Salah og Liverpool vant Champions League-finalen i Madrid i fjor. Det tjente klubben over 900 millioner kroner på. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

«Prekært» uten Champions League

I sin analyse bruker Deloitte ordet «precious» (prekært) om klubbens fravær i Champions League denne sesongen. Ifølge revisjonsfirmaet forventer Manchester United et inntektsfall i inneværende sesong på mellom 500 og 800 millioner kroner, nettopp fordi de ikke deltar i fotballens største klubbturnering.

Deloitte antyder at Liverpool eller Manchester City kan passere United på den neste Money League-tabellen i januar 2021, avhengig av hvordan de selv presterer i Champions League de neste månedene.

Manchester United klarer seg nok fint uten inntektene fra Champions League en sesong eller to.

Men blir det flere en to er det grunn til å slå alarm.

Ikke bare mister de store inntekter fra turneringen. Klubben med de høyeste lønningene mister også gode kort når fremtidige tunge kommersielle avtaler skal landes.

Etter at Sir Alex Ferguson ga seg våren 2013, er det blitt snakket mye om tomrommet som oppsto i klubben, at det var en mangel på tydelig strategi.

«Prestasjoner har lite å si»

At tungvekteren på den engelske fotballarenaen har vært i betydelig endring de siste årene, fikk klubbens aksjonærer selv oppleve under en videokonferanse med Manchester Uniteds administrerende direktør Ed Woodward våren 2018.

En representant fra en amerikansk bank spurte Woodward om klubbens sportslige resultater hadde mye å si for klubbens økonomi.

– For å svare enkelt og ærlig: Prestasjonene har egentlig ikke noen stor påvirkning på hva vi kan gjøre på den kommersielle delen av bedriften.

Woodward sa dette for halvannet år siden, etter at klubben hadde kvalifisert seg for en ny sesong med Champions League-fotball og gjennomført en sesong som ble betraktet som oppløftende. Han visste derfor at det var pene økonomiske resultater i vente.

Spørsmålet er om Woodward kommer til å svare det samme under vårens videokonferanse, spesielt om Manchester United igjen mislykkes i forsøket på å komme seg blant de fire engelske lagene som får spille Champions League.

Manchester Uniteds administrerende direktør Ed Woodward på tribunen. I bakgrunnen Avram Glazer, en av Uniteds amerikanske eiere. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Ferguson forutså Klopp-suksess

Om mon tro hva Sir Alex Ferguson egentlig tenker når han ser hva som har skjedd med hans eget byggverk, samtidig som naboer og erkerivar fosser fra.

Det kan være at han så dette komme. Jürgen Klopp hadde ikke vært i Liverpool i mange månedene før Ferguson uttalte til tyske Kicker:

«Han (Klopp) har fått tilbake entusiasmen i Liverpool. Han har en sterk personlighet. Det er veldig viktig i en stor klubb. Jeg er bekymret for ham, for er det én ting United ikke ønsker, så er det at Liverpool kommer over oss».

Det er nesten fire år siden Ferguson sa dette.

Liverpool er over Manchester United på Premier League-tabellen.

Nå er de truet også på pengetabellen.

Liverpool-Manchester United, søndag kl. 17.30.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 08:04

