Dette er MFKs nye tilskudd. Slik skal hun hjelpe klubben mot Europa-suksess

Klubben ansetter ernæringsfysiolog for å optimalisere trening- og kamphverdagen ytterligere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Heidi Holmlund er ny i MFK-apparatet. Hun er med laget til Pinatar for å kartlegge spillerstallen og for å bli kjent med sine nye kolleger. Foto: Daniel Nerli Gussiås

Daniel Nerli Gussiås

PINATAR: Det var ingen nye spillere som satte kursen mot Spania sammen med MFK-troppen tidligere i uka. Men i støtteapparatet var det et ukjent ansikt.

Heidi Holmlund er tilknyttet Olympiatoppen som ernæringsfysiolog, hvor hun nå har gått ned til en stilling på 50 prosent. I tillegg til denne skal hun være med som en ekstra kapasitet for seriemesterne i år.

– Familien har flyttet fra Oslo til Stryn, så da hadde jeg muligheten til å bidra i MFK. De var interesserte, og da var det et enkelt valg, sier Holmlund til Romsdals Budstikke.

– Jeg har alltid interessert meg for det som man kaller prestasjonsernæring og lagspill. Det har jeg jobbet med i mange år i Olympiatoppen, både med håndballjentene, herrelandslaget og fotballjentene, sier hun videre om seg selv.

Holmlund har også bred erfaring fra å jobbe med individuelle utøvere i idretter som langrenn og skiskyting, hvor hun også jobbet sammen med MFK-kokk «tante» (Torbjørg Haugen) i flere år.

Slik skal hun hjelpe MFK

Arbeidsoppgavene hennes i MFK er enkle. Hun skal gjøre sitt for at Molde-spillerne lettere kan yte det lille ekstra, samtidig som hun skal være med å balansere og sørge for at de pådrar seg enda færre skader.

– Det handler egentlig om å jobbe i team, sammen med «tante», Lars Håvard (Sæbø) og Rune (Roksvåg, begge fysioterapeuter og fysiske trenere). Akkurat den prestasjonsernæringa går på å optimalisere treninger og kamp. Det er mye som foregår med tanke på at ernæringa er viktig i rehabilitering og forebygging av skader. Kosthold, hvile og søvn er essensielt for å kunne tåle belastninga, forklarer hun.

– «Tante» fortsetter å lage all maten, men det blir viktigere og viktigere å tenke på hva som skal serveres når. Skal det spilles tre kamper på ei uke må man ha tanker rundt hvordan menyen legges opp i den perioden. Så kan man også ha perioder hvor det er mer normalt. Man må skru til og ha ekstra fokus på det i noen faser, og det er mye av det jeg skal gjøre. Jeg skal ikke snu om på ting, vi skal bare jobbe for å gjøre det enda litt bedre, sier hun videre, samtidig som hun forteller at noe av grunnen til at hun er blitt hentet inn, er at MFK vil gjøre alt i sin makt for å være så godt rustet som mulig inn mot den hektiske perioden med Champions League-kvalik i sommer.

– Jeg tenker at det er et område klubben har lyst til å være enda bedre på i år enn i fjor. Det kan være små detaljer som dette som er med på å gjøre at det bikker riktig vei. Vi skal i alle fall ha troppen så godt rustet som mulig for det som venter, forsikrer hun.

Vært tilknyttet MFK tidligere

Ernæringsfysiologen var også tilknyttet MFK under Tor Ole Skullerud i 2014 og delvis i 2015 da Ole Gunnar Solskjær kom tilbake til klubben.

– Da var jeg mer med fra utsiden i en konsulentrolle. Jeg hjalp litt til med å sette opp en del planer rundt enkeltkamper, men lite utover det.

Hun mener mye har forandret seg i MFK siden den gangen.

– De er enda mer nysgjerrige nå, og jeg merker at det er blitt mer proft. De er veldig åpne for å lære, sier Holmlund.

Erling Moe er godt fornøyd med å få Holmlund med på laget.

– Vi ønsker å bli enda litt bedre i og rundt kosthold, selv om vi allerede har det veldig bra. «Tante» er fantastisk på det feltet, men dette med Heidi går mer på enkeltindivider. Mange tenker nok at når vi nå ansetter henne, er det spillere som må slanke seg og gå ned i vekt. Det er ikke det dette går på. Det handler om at vi skal optimalisere trening- og kamphverdagen med individrettet kostholdsopplegg. Da håper vi å knipe litt der også, sier Molde-sjefen til Romsdals Budstikke.

En foregangsklubb

I tillegg handler det om å ta steg og følge den internasjonale utviklinga. Molde er nå en av foregangsklubbene i Norge på akkurat dette, mener Holmlund.

– Man må alltid tenke at man har litt å hente på denne biten om man sammenligner seg med det som skjer internasjonalt. Dette grepet er kanskje ikke så vanlig blant norske klubber, men alle de store klubbene har en ernæringsfysiolog, sier hun, før hun fortsetter:

– MFK er nok en foregangsklubb på dette i Norge. Klubben har en interesse av å optimalisere alle de små faktorene for at ting skal kunne tas enda et steg videre. Men jeg visste på forhånd at det er veldig mye som er bra her. Det gjør det også veldig spennende for meg å komme inn i et team der mye allerede fungerer. Nå skal vi bare løfte det enda et hakk, sier hun videre.

FÅTT MED DEG DENNE? Skrev proffkontrakt i desember – usikker på om han spiller i MFK i år

Individuelle samtaler

Her i Pinatar har hun brukt helga på å ha individuelle samtaler med samtlige spillere i stallen.

Der har hun lagt fram at hun også kan være med å hjelpe spillere med kostholdet på hjemmebane om det trengs. Hun skryter også av åpenheten og hvor mottakelig MFK-spillerne har vært under samtalene.

– Ja, det prater vi mye om, men det gjør også «tante». Hun hjelper dem mye på det området. Mye av grunnen til at vi legger opp til at det skal være bra på stadion er at vi håper og tror at de skal dra med seg tipsene og rådene hjem. Det handler om helhet, og at spilleren skal ha trivsel rundt matbordet. At man har lyst på mat kan være veldig viktig når det begynner å dra seg til med nervøsitet foran store kamper.

Eneste kvinne

Holmlund går nå inn i MFKs støtteapparat som eneste kvinne. Det er et steg i riktig retning, mener hun. Hun har vært med i toppidretten lenge, og merker stor forskjell på det å være kvinne i en posisjon som hennes nå kontra tidligere.

– Jeg tror alle team og organisasjoner har godt av å få inn en kvinne. Jeg vet ikke om det er gjort bevisst eller ubevisst i mitt tilfelle, men det handler om å få en annen type dynamikk og andre impulser. Jeg har merket det gradvis over årenes løp at jeg har møtt mindre og mindre motstand, sier Heidi Holmlund.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 09:13

Mest lest akkurat nå