Tidligere Viking-spiss klar for eliteserieklubb

Benjamin Källman lånes ut til FK Haugesund.

Benjamin Källman scoret fire mål for Viking i fjor. Nå fortsetter han karrieren i Rogaland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Den finske spissen, som i desember tok NM-gull med Viking etter seier mot nettopp Haugesund i cupfinalen, fortsetter karrieren i Rogaland.

21-åringen leies ut til Haugesund fra Inter Turku ut 2020-sesongen, melder eliteserieklubben på sitt nettsted.

Haugesund har også sikret seg opsjon på kjøp ved utlånsperiodens slutt.

Källman var på utlån hos Viking i fjor høst, og spilte 13 kamper og scoret fire mål for de mørkeblå.

– Veldig spennende

– Det er veldig spennende å komme til en klubb jeg føler jeg kjenner godt etter å ha møtt de ved to anledninger forrige sesong. Norsk fotball passer meg bra og jeg håper å ta nye steg i Haugesund denne sesongen, sier Källman til fkh.no.

Sportslig leder i FKH, Eirik Opedal, er godt fornøyd med å få Källman på plass.

– Benjamin har kvaliteter som står veldig godt til vår måte å spille fotball på ved at han er rask, hardtarbeidende og veldig god i presspillet. Han leverte en fin høstsesong i fjor, men vi er overbevist om at han har enda mer å gå på. Det ønsker vi å bidra til at han får hentet ut hos oss, sier han til klubbens hjemmeside.

Siden Källman ble Inter Turkus eiendom i 2016, har han også vært utleid til finske Ekenäs, skotske Dundee FC og danske Vendsyssel.

21-åringen har spilt to A-landskamper og scoret ett mål for Finland.

Publisert: 6. februar 2020 09:22 Oppdatert: 6. februar 2020 09:50

