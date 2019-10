Gjert Ingebrigtsen er lett å finne etter et løp. Det er bare å se etter det stedet i mørket utenfor stadion hvor det er sterke kameralys. Der står han omringet av mikrofoner. Lise Åserud / NTB scanpix

Hele sesongen er et eksperiment for trener-Gjert

Noen gang handler det mest om Jakob, andre ganger Filip eller Henrik. Men hele tiden handler det om Gjert Ingebrigtsen.

DOHA: Trenerpappaen som allerede er i ferd med å bli en legendefigur i internasjonal friidrett, er ikke vanskelig å finne etter at guttenes hans har vært ute og løpt VM-distanser.

Du kan stikke ut av stadion i det dunkle, varme og fuktige tussmørket. Der får du gjerne øye på et lyspunkt – en engasjert 53-åring fra Sandnes som står og snakker til et kobbel av mikrofoner og lydopptakende mobiltelefoner under kameraenes kunstlyslamper.

Han kan trene ungdom til å bli gode løpere. Det har han bevist. Men han kan også prate. Og han prater gjerne, ofte og lenge. Da Team Ingebrigtsen hadde holdt sitt eget pressetreff i Doha torsdag før konkurransene, fikk mediene beskjed om at det ikke ble flere slike møter med løperguttene fra Sandnes og deres team.

Det betydde ikke at alle skulle holde seg borte fra medienes mikrofoner. Gjert Ingebrigtsen virker å ha vanskelig for å holde seg unna noen som er villig til å lytte. Derfor har han dukket opp hver gang andre norske utøvere har hatt pressetreff og holdt lange foredrag. Til journalistenes store glede.

Nesten over alt og i alle situasjoner er Gjert Ingebrigtsen villig til å gi noen betraktninger om løping, men ofte også om livet i sin alminnelighet. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Vitse-Gjert

Etter at mikrofonene blir avslått fortsetter han gjerne praten med de samme journalistene. Det kan handle om eget treningsopplegg (har gått ned 10), om den sivile jobben (skal redusere nå), mer om guttene og de andre ungene. Latteren ligger ofte tungt over forsamlingen. Det er gode anekdoter, kjappe onelinere, slagferdighet som passer en mann som opprinnelig er fra Båtsfjord og innimellom en aldri så dose selvironi.

Slik var han på løperhotellet dagen før hans yngste sønn Jakob skal løpe finale i VM. Det var i utgangspunktet pressetreff til Sondre Nordstad Moen. Da det var over, stilte han seg til rådighet til alle norske journalister som hadde funnet bryet verdt å vente på at han kanskje skulle dukke opp.

Jakob og Gjert Ingebrigtsen smiler bredt i pressesonen under VM i Doha. Lise Åserud / NTB scanpix

Slik hadde han vært kvelden i forveien. Da Jakob hadde gått til finalen og Filip hadde feilet. Han inviterte til improvisert pressetreff i mørket utenfor oppvarmingsbanen hvor han svettet om kapp med journalistene i 34 graders varme og en luftfuktighet på grensen til regn.

Der dro han frem mobilen og viste frem dagsprogrammet for hvordan dagen før finalen skulle brukes.

– Dette er ikke noe eksperimentelt, sa han og viste frem et miniregnark med tidspunkt hvor det var fylt inn «TBD». Altså «to be decided». Han ga inntrykk av at det ikke fantes en plan.

Eksperiment-VM

Selvfølgelig ikke helt sant. For en mann som har logistikk som yrke, så er nok timene frem mot Jakob Ingebrigtsens VM-finale mer strukturert enn han ville gi inntrykk av der og da i Doha-natten.

– Dette er helt nytt for oss. Jeg føler ikke at finalen er et eksperiment, men hele den pakken som dette VM er, blir som et eksperiment, sa han.

Trener-Gjert har lenge vært klar på at VM i Doha under helt spesielle forhold er som et eksperiment for Team Ingebrigtsen. De sjekker hvordan kroppen fungerer når de «dobler», altså både løper 5000 og 1500 meter. De sjekker hvordan kroppen og treningsopplegg fungerer under ekstreme forhold. De sjekker hvordan nedising etter løp fungerer (det fungerte for Jakob, fungerte kanskje ikke for Filip).

Gjert Ingebrigtsen i samtale med sønnen Jakob etter semifinalen på 1500-meteren. Lise Åserud / NTB scanpix

Tilpasser taktikken

– Vi er ikke der, at vi snakker om medalje. Nå skal vi bare prøve å få Jakob til å stille med friske bein. Og dersom han har det, så er Jakob en av verdens beste løpere nesten uansett distanse, fortalte Gjert.

Jakob Ingebrigtsen skal nå ut i et sterkt felt, og han vil ha mange spurtsterke motstandere rundt seg.

– Jeg tror det vil påvirke taktikken. Men den legger løperne selv. Den blander jeg meg aldri opp i, sier han.

Han snakker også om eksperimentene. Ett av dem er å holde det gående gjennom både innendørs- og utendørssesongen for å avslutte med et VM etter at sesongene egentlig er over.

– Vi har aldri tatt et hvileskjær. Vi har løpt og løpt og løpt og løpt og løpt. Og så «dobler» vi i VM. Det har vært en eksperimentell sesong siden vi starter. Vi vinner litt, vi tryner og feiler litt. Men det må vi tåle.

Med det sier han at det store målet er OL neste sesong. Derfor har de valgt å bruke denne sesongen til sjekke om det finnes nye treningsmetoder som fungerer.

– OL har du bare hvert fjerde år. Det hagler jo av VM, sier han og gliser og skjønner øyeblikkelig sin urimelige overdrivelse.

Jakob og Gjert Ingebrigtsen i resepsjonen på løperhotellet dagen før finaledagen. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Gleder seg til finalen

Mens pappa holdt hoff i foajeen på utøverhotellet gjorde Jakob sine siste forberedelser til finalen på 1500 meter. Ikke favoritt i farens øyne, men han ser en mulighet. I hvert fall en mulighet til medalje.

– Jeg kjenner at jeg har brukt beina, men på den andre side føler jeg at jeg har mye mer å gi. Jeg gleder meg til finalen, sa han etter semifinalen fredag kveld.

Han hadde kontrollert løpt inn til en sikker plass i finalen. På oppløpssiden var han mest opptatt av å kontrollere de andre og fikk spart litt krefter.

Kontrollere ønsket også storebror Filip Ingebrigtsen å gjøre. Det gikk ikke. Dermed var bronsevinneren fra VM i London for to år siden ute.

Ansvaret ligger nå hos en 19-åring fra Sandnes.