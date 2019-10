Sifan Hassan tok nok et VM-gull. Martin Meissner / AP

Vant VM-gull på historisk vis, så langet hun ut mot skeptikerne: – Hvordan kan de tro at jeg er så dum?

Sifan Hassan tok sitt andre VM-gull på lørdagens 1500-meter. Tidligere denne uka ble treneren utestengt for doping.

Hun er verdensmester på 10.000-meter. Lørdag kveld fortsatte nederlenderen sin gullreise i Doha med å vinne 1500-meteren.

Tiden 3.51,95 var ny mesterskapsrekord.

Etter løpet fortalte 26-åringen om sin tøffe uke.

– Tøff uke

Treneren Alberto Salazar er i hardt vær og ble utestengt i fire år for å ha gitt sine utøvere ulovlige, prestasjonsfremkallede midler.

Etopisk-fødte Hassan la ut en pressemelding og skulle egentlig ikke kommentere saken før etter mesterskapet. Men etter lørdagens gull på 1500-meteren snakket hun om hvordan det har vært, i et NRK-sendt intervju.

– Jeg har hatt en tøff uke. Jeg har prøvd å løpe, jeg prøver å vise at jeg er ren og at jeg alltid vil være ren. Helt til jeg dør, vil jeg alltid være ren, sier Hassan til NRK.

– Bryt alle bånd med ham

Og var knallhard i oppfølgeren sin:

– Jeg vet ikke hva folk tenker, jeg har vært en topputøver siden 2014. Hvordan kan de tro at jeg er så dum at jeg gjør noe sånn? Jeg vil vise unge utøvere at jeg jobber hardt. Jeg vil si til dem som tror noe sånn at de må sjekke bakgrunnen til dem de snakker om, sier Hassan til NRK.

Utestengelsen har rystet friidrettsverdenen og IAAF-president Sebastian Coe, friidrettens mektigste mann, var knallhard da nyheten smalt tidligere i uka:

– Bryt alle bånd med ham, sa Coe.

I pressemeldingen skrev Hassan at hun var sjokkert over det hele. Hun har vært involvert med Salazar gjennom The Nike Oregon Project (NOP), som han var leder for.

– Etterforskningen omhandler en periode før jeg sluttet meg til Nike Oregon Project. Det har derfor ingen forbindelse til meg, skrev Hassan i pressemeldingen.

Også 800-metervinner Donavan Brazier har involvert med Salazar. Det har også langdistanseløperen Konstanze Klosterhalfen og britiske Mo Farah, som ble OL-helt på hjemmebane i 2012.

Salazar har allerede lovet å anke USADA-dommen.

– Jeg er sjokkert over det som er kommet frem i dag. I løpet av denne seks år lange etterforskningen har utøverne og jeg måttet tåle en urettferdig, uetisk og høyst ødeleggende behandling av USADA. Dette blir vist gjennom uttalelse fra Travis Tygart om at vi har satt seier foran utøvernes sikkerhet. Dette er totalt usant, heter det i en uttalelse fra Salazar på Nike Oregon Projects sider på nett.