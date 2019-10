Therese Johaug har mer overskudd før sesongstarten i langrenn enn på samme tidspunkt i fjor. Geir Olsen, NTB scanpix

Etter nok et turbulent år har Therese Johaug endelig funnet roen: – Godt å ha et stabilt liv

Comebacksesongen endte med tre individuelle VM-gull. Etterpå syntes Therese Johaug (31) det var tungt å motivere seg for en ny sesong.

Oppdatert nå nettopp

KVITFJELL: 31-åringen går fra intervju til intervju på langrennsjentenes årlige pressetreff på Kvitfjell. Hele tiden med et smil om munnen og en latter på lur.

– Nei, altså. Her går det i trening, syre, avslapning og kos, sier hun og ler.

De to førstnevnte aktivitetene er det blitt veldig mye av, spesielt etter dopingdommen i 2016. De to sistnevnte har det derimot blitt mindre av.

Fakta Therese Johaug Født: 25. juni 1988 (31 år) Kommer fra: Dalsbygda Klubb: IL Nansen Yrke: Langrennsløper Utmerkelser: Holmenkollmedaljen (2013), Olavsstatuetten (2011), Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris (2011), Hedmark fylkeskommunes kulturpris (2012), Dialektprisen (2011) Dopingdommen: Johaug testet i 2016 positivt på Clostebol og ble utestengt i 18 måneder fra 18. oktober samme år. Hun ble dermed hindret fra å delta blant annet i VM i Lahtis 2017 og OL i Pyeongchang i 2018. OL-meritter: Gull 4 x 5 km stafett (2010 Vancouver), sølv 30 km fristil (2014 Sotsji), bronse 10 km klassisk (2014 Sotsji). VM-meritter: 10 gull, to sølv, tre bronse. Tour de Ski: 2 sammenlagtseire.

Therese Johaug fotografert under treningsleir i franske Font Romeu i september. Berit Roald, NTB scanpix

– Det har vært noe så å si hele tiden?

– Ja. Det er jo det i hvert fall de siste årene. Det tok ingen ende, følte jeg.

Johaug er mer alvorlig i stemmen nå.

– Det var overhodet ingen optimal sesongoppkjøring i fjor.

Les også Lagvenninne om Johaug: – Jeg håper noen slår henne

Dødsfall og forventningspress

Vinteren 2018–2019 var da Johaug skulle bevise at hun kunne slå tilbake i skisporet etter å ha vært utestengt i 18 måneder.

Underveis i sesongoppkjøringen ble langrennssporten rammet av uventede og brå dødsfall på Vibeke Skofterud og Ida Eide. Begge var nære venninner av Johaug.

I tillegg kom et enormt forventningspress på det hun skulle prestere til vinteren. Ikke bare fra andre, men også fra seg selv.

– Alt kom på en gang, sier hun.

– Da var det veldig godt å få ut resultatene man hadde ønsket.

Les også Landslagstreneren tror løpingen kan forlenge Johaugs karriere: – Nødvendig å finne nye ting i hverdagen

Er en roligere utgave av seg selv

For resultatene kom på løpende bånd. Maskinen fra Dalsbygda var om mulig enda råere enn noen gang og tok hele tre individuelle gullmedaljer i VM i Seefeld.

Tre gull og en sølvmedalje ble fasit i Seefeld. Før VM sa hun seg fornøyd med en medalje. Terje Pedersen / NTB scanpix

Fakta Sesongåpning langrenn Her er de viktigste begivenhetene før jul: Beitostølen, nasjonal åpning: 22. november: Sprint menn og kvinner 23. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 24. november: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscupåpning i Ruka, Finland (minitour) 29. november: Sprint kvinner og menn 30. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 1. desember: 10 km jaktstart fri, kvinner og 15 km jaktstart fri. menn Verdenscup Lillehammer 7. desember: 15 km skiathlon kvinner, 30 km skiathlon menn 8. desember: stafett kvinner og menn Verdenscup Davos 14. desember: Sprint fri, kvinner og menn 15. desember: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscup sprint i Planica 21. desember: sprint fri kvinner og menn 22. desember: Lagsprint kvinner og menn

Etter sesongslutt følte hun seg utladet.

– Man får en liten reaksjon på slutten av sesongen, at det blir tungt å motivere seg for en ny sesong igjen. Jeg er veldig glad for at det ikke er mesterskap eller OL-sesong i år. Nå kan man prøve å roe seg litt ned.

Denne sommeren har hun endelig fått anledning til nettopp å finne roen, blant annet fordi mediejaget har vært mindre. Mindre mas fra mediene betegner hun som «litt godt».

– Det har vært utrolig godt med en sommer og høst som har vært mer normal, der det ikke skjer så mye.

Derfor har hun også funnet tilbake til motivasjonen for en ny lang sesong i skisporet. Kroppen til Johaug er kort tid før sesongstart langt fra utladet.

– Nå har jeg mer overskudd og er mer rolig. Det er godt å ha et stabilt liv i forhold til den turbulensen som var i fjor.

Therese Johaug har også brukt mer tid på friidrett. Hun tok NM-gull på 10.000 meter på Hamar, og hun vant også NM i terrengløp i Frognerparken i Oslo.

Therese Johaug tok gull på 10.000 meter under NM i friidrett i august. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Johaug tok gull under NM i terrengløp i Frognerparken i Oslo i oktober. Tore Meek, NTB scanpix

Har sett en endring hos eleven

Landslagstrener Ole Morten Iversen nikker anerkjennende når han får spørsmål om han oppfatter Johaug som roligere enn på samme tidspunkt i fjor.

– Vi gjør det. Det hun var gjennom i fjor, var en milepæl etter milepæl. Hver enkelt begivenhet var en ekstremt stor belastning for henne, og noe hun brukte energi på. I år er det litt mer senkede skuldre. Hun er mye mer avslappet og begynner å se frem til første verdenscuprennet. I fjor var det tusen ting før det.

Iversen understreker at han mener Johaug taklet situasjonen «forbilledlig».

– Jeg tror ikke det var mange rundt henne som så at hun var preget. Det gjorde knapt nok vi. Men jeg tror det er rett å si at vi opplever henne som enda mer avslappet og trygg enn det hun var i fjor.

Langrennssesongen starter 22.–24. november med nasjonal åpning på Beitostølen.