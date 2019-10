En forsiktig smilende Åge Hareide etter at Sveits ble banket 1–0. Ritzau Scanpix Denmark

Den merkelige situasjonen etter den viktige seieren vekker oppsikt. Slik forklarer Åge Hareide opptrinnet.

Nordmannen nektet å ha på seg et dansk supporterskjerf etter kampen mot Sveits.

Den satt langt inne, Danmarks seier mot Sveits. Men etter 84 minutter scoret midtstopper Yussuf Poulsen det som ble kampens eneste mål.

Seieren i Parken i København lørdag var den 31. kvalikkampen på rad uten tap for Danmark.

Etter kampen var det ifølge danske medier en ilter nordmann som snakket på pressekonferansen. Og da det danske fotballforbundets kommunikasjonssjef la et rødhvitt skjerf rundt halsen på Hareide, rev han det av seg umiddelbart.

– Jeg frøs ikke, forklarte Hareide overfor dansk tv.

Får ikke fortsette

Men de fleste som har fulgt det danske landslaget i det siste, tror at det ligger noe mer bak. For det første fikk sunnmøringen i sommer beskjed om at han ikke får fortsette i trenerjobben etter EM neste år, samme hvilke resultater han oppnår. I tillegg har han vært mye syk den siste tiden og har måttet følge flere landskamper fra sidelinjen.

Til BT utdyper han om årsaken til opptrinnet.

– Jeg var sliten fordi jeg har vært så sinnssykt innstilt på å komme tilbake. I forrige uke kunne jeg nesten ikke gå, så det handler om at jeg var sliten og tung i hodet. Da blir man litt irritert en gang iblant.

Nyheten om at Kasper Hjulmand blir Danmarks neste landslagssjef, slo ned som en bombe i sommer.

– Det er timingen jeg reagerer på, ingenting annet. Dette er fotballens mekanismer. Jeg kjenner dem veldig godt, sa Hareide da nyheten ble kjent i juni.

Ikke møtt fotballdirektøren

Ifølge BT er han også frustrert over at han ikke fikk vite at han skulle byttes ut i forkant av at DBUs (det danske fotballforbundet) fotballdirektør Petter Møller offentliggjorde nyheten.

Til tross for at Møller har vært ansatt siden sommeren 2018, har ikke Åge Hareide vært i møter med fotballdirektøren.

– Jeg har ikke hatt møter med Peter Møller så lenge han har vært her. Det har ikke vært nødvendig. Jeg og Jon (Dahl Tomasson) har ansvaret for det tekniske, mens han har alt det administrative, sier Hareide.

Og vinden har snudd. I fjor høst sa Møller i et intervju at Hareide omtrent kunne bestemme selv hvor lenge han ville fortsette. Men nå som Danmark nærmer seg EM, er nordmannen vraket.

– Lovnaden holdt ikke så lenge. Det må han (Møller) svare på. DBU har selvfølgelig rett til å gjøre som de vil med tanke på kontrakten. Den ble forlenget til 31. juli, og de har rett til å bestemme hva som skjer etterpå. Det respekterer jeg. Fotball er rart av og til. Han kommer inn som fotballdirektør og vil kanskje ha sine folk inn. Og vi ble ansatt før Peter. Den slags skjer i fotball, sier Hareide.

