Filip Ingebrigtsen er bekymret etter at magesmertene meldte seg igjen. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Problemene fortsetter for Filip Ingebrigtsen: Nå skal han undersøkes

26-åringen måtte slippe lillebror i Hytteplanmila da magesmertene meldte seg igjen.

19. oktober

I lørdagens 10 kilometer lange gateløp i Ringerike hengte Filip Ingebrigtsen med lenge. Omtrent tre kilometer før mål måtte han slippe lillebror Jakob, som ble løpende alene i front til ny norgesrekord.

26-åringen endte på tredjeplass – 50 sekunder bak vinneren.

Les også Jakob Ingebrigtsen kom for sent til start – knuste likevel storebroren og satte norgesrekord

Bekymret

Etter løpet sa Filip Ingebrigtsen at han kjente magekramper underveis på 10-kilometeren. Det bekymrer ham.

– Nå har jeg tatt det rolig siden VM og tenkte liksom at det skulle ha gått seg til, og at jeg hadde hentet meg inn igjen, men når det kommer så fort og så tidlig, så er det tydelig at det er et problem muskulært eller et eller annet. Så jeg må få en ordentlig utredning på det, sier Filip til TV 2.

Magesmertene meldte seg også under friidretts-VM i Doha tidligere i høst. Filip Ingebrigtsen måtte bryte i finalen på 5000-meteren.

Les også Henrik Ingebrigtsens trøblete tå ble operert

Les også Henrik Ingebrigtsen vant prestisjeduell og tok NM-gull

– Jeg klarte ikke ta meg ut, det ble for vondt. Derfor måtte jeg stoppe. Kjipt, for jeg føler meg i kjempeform. Jeg har aldri merket de samme problemene på kortere distanser, men det er akkurat som om jeg får kramper i magen når jeg puster så hardt så lenge som på en 5000-meter, sa han etter VM-finalen.

MR-undersøkelse

Nå varsler Ingebrigtsen-leiren at de må undersøke hva som forårsaker magesmertene som oppstår.

– Det der er ikke bra. Vi har allerede igangsatt et apparat for å se på det så fort som overhodet mulig, så jeg regner med at allerede mandag så har vi noen til å se på det. Vi må få tatt en MR for å se om det er en avrivning i en muskel. Nå virker det mer som en skade, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til TV 2.