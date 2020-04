Travpar utestenges i to år etter å ha blitt dømt for doping av hest

– Dette er helt grusomt. Det verste er at vi ikke har gitt hestene noe, sier Marianne Landsem.

Tor Arne Eggen og Marianne Landsem utestenges i to år. Dette bildet er tatt under et travløp for noen år tilbake, og har ikke sammenheng med saken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tor Arne Eggen og Marianne Landsem fra Hovin i Gauldal fikk dommen fra Det Norske Travselskap på tirsdag, ifølge Trønderbladet.

De er nå utestengt i to år fra travsporten og har fått en bot på 10.000 kroner hver. Det skjer etter at domskomiteen kom frem til at hestene ble forsettlig tilført stoffet cetirizin. Stoffet brukes til vanlig mot allergi hos mennesker.

Marianne Landsem reagerer sterkt på dommen. I et intervju med fagbladet Trav- og Galopp-Nytt bedyrer hun sin uskyld.

Nå vurderer hun å slutte med travhester for godt.

Stallhesten Down And Dirty testet positivt på en dopingprøve etter et løp på Jarlsberg 6. juli i fjor. Hesten Todays Shotgun skal også ha testet positivt for det samme stoffet i juni.

Ifølge Landsem heter det i dommen at stoffet ble tilført hestene rett før løpene. Hun sier at hun ikke skjønner hvordan de skulle fått til det på travbanen med så mange folk rundt, og har en teori dersom det ikke skulle dreie seg om sabotasje.

Hun tror gummimatter i stallboksene, tissing i boksene, og at de har matet hestene med rødbeter, kan ha forsterket svaret i dopingprøven.

– Det er dog vanskelig å bevise. Hadde jeg hatt mye penger, skulle jeg fått noen til å forske på det. De tingene er det eneste vi gjorde annerledes i den perioden dopingprøvene var positive. Jeg er ganske sikker på at det er årsaken, hevder Landsem overfor Trav- og Galopp-Nytt.

Hun opplyser videre at de hittil har brukt 70.000 kroner på advokat. De vurderer å anke saken dersom de har råd.