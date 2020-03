Sjögren ikke optimistisk med tanke på Hegerberg-comeback

Landslagssjef Martin Sjögren (42) tror ikke at Ada Hegerberg vil gjøre landslagscomeback.

Ada (tv) og søsteren Andrine Hegerberg under en tv-innspilling i Oslo. Landslagssjef Martin Sjögren tror ikke på noe landslagscomeback for Ada. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det var på den svenske podkasten til journalisten Olof Lundh at Sjögren åpnet opp om tankene sine rundt problemet med at den norske Lyon-stjernen ikke vil spille på landslaget.

Det er VG som skriver om dette.

Hegerberg går for tiden skadd etter å ha røket korsbåndet i kneet sitt i januar. Lyon-spilleren har ikke spilt på det norske landslaget siden EM i Nederland i 2017. I 2018 ble hun kåret til verdens beste spiller og fikk gullballen.

– Da vi sist hadde kontakt, var det veldig tydelig at hun ikke var klar for å være tilgjengelig for landslaget igjen, sier Sjögren i podkasten.

Martin Sjögren understreker at det ikke er noen dårlig relasjon mellom ham og Hegerberg.

– Ada og jeg har aldri hatt noen dårlig relasjon, uansett hvordan det har blitt framstilt i mediene. Alt som skjedde og all oppstandelsen, var knyttet til det faktum at Ada hadde en oppfatning om at man ikke hadde verdsatt kvinnelandslaget tilstrekkelig i en veldig lang periode i Fotballforbundet, sier han.

