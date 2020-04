Tidligere RBK-profiler kjemper om seriegull. Nå kan sesongen avbrytes.

Nederlandske myndigheter har bestemt at det ikke kan spilles toppkamper i fotball i landet før 1. september. Fotballforbundet vil derfor avslutte sesongen.

Fredrik Midtsjø er en av tre norske AZ Alkmaar-spillere som kjempet om nederlandsk seriegull, men nå ser sesongen ut til å bli avbrutt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Statsminister Mark Rutte offentliggjorde tirsdag at alle arrangementer som krever offentlig tillatelse er forbudt fram til 1. september.

Det omfatter fotballkamper i æresdivisjonen og 1. divisjon, uansett om de spilles med eller uten tilskuere.

– Basert på regjeringens vedtak akter vi å avslutte sesongen, men vi vil konsultere med Uefa før vedtaket fattes, melder styret i Nederlands fotballforbund (KNVB) ifølge NOS.

Gullet glipper?

Ajax og AZ Alkmaar har duellert om seriegullet i Nederland. De to lagene har like mange poeng, men Ajax topper tabellen på bedre målforskjell. Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson og Håkon Evjen er norske spillere i AZ-laget.

Det er uklart om det vil utropes en mester dersom sesongen avbrytes uten at flere kamper spilles. Det er avviklet 26 av 34 serierunder, mens tetduoen har spilt bare 25 kamper.

Fredag skal forbundet, ligaen og klubbene diskutere hva som skal gjøres videre. Det er uklart om en endelig avgjørelse om å avbryte sesongen kan falle allerede da.

Neste sesong forsinkes

Regjeringens avgjørelse får konsekvenser også for neste sesong, som skulle starte 14. august. Det er ikke lenger mulig.

Den forrige æresdivisjonskampen ble spilt 8. mars, siden har det vært stopp i kampaktivitet på grunn av virusutbruddet. KNVB har lansert ulike scenarioer for å fullføre sesongen, men de er ikke lenger gjennomførbare etter regjeringens avgjørelse tirsdag.

Uefa gjentok tidligere tirsdag sin oppfordring om at seriene i medlemsnasjonene fullføres, men åpnet for første gang for avlysninger ved «spesielle omstendigheter». Forbundet ønsker at regler for fordeling av europacupplasser skal være på plass før slike vedtak fattes.

