8. mai har betydd ulykke for Ajax i 42 år. Nederlandsk avis gir datoen skylden for semifinaletapet.

8. mai er en betydningsfull dag i Norge, der man feirer frigjøringen fra den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig.

For Ajax har derimot datoen betydd ulykke gjennom 42 år.

Onsdag glapp finaleplassen i Champions League seks minutter på overtid mot Tottenham.

Men det er bare toppen av isfjellet.

«8.-maiforbannelsen slo igjen nådeløst til mot Amsterdam-klubben», skriver Nederlands største avis, De Telegraaf.

PASCAL ROSSIGNOL / X00234

Tallenes nådeløse tale

Seks ganger har klubben spilt kamp den 8. mai siden 1977. Hver gang har det endt i skuffelse.

1977: Ajax taper 1–2 hjemme for Roda i ligaen.

1988: Ajax taper 1–2 borte for Groningen i ligaen.

1994: Ajax taper 1–2 borte for Willem II i ligaen.

2011: Ajax taper 2–3 for Twente i den nederlandske cupfinalen.

2016: Ajax spiller 1–1 borte mot De Graafschap og mister ligatittelen.

2019: Ajax taper 2–3 for Tottenham og ryker ut i Champions League-semifinalen.

Nå har Ajax kun ligatittelen å spille om denne sesongen. Når to serierunder gjenstår, leder klubben på bedre målforskjell over erkerivalen PSV Eindhoven.

– Pinligste øyeblikket i klubbens historie

Men onsdagens semifinaletap kommer ikke til å bli stående som det mørkeste kapittelet i Ajax-historien, ifølge De Telegraaf.

Avisen peker nemlig på uavgjortkampen mot De Graafschap i 2016 som det pinligste øyeblikket i klubbens historie.

Utfallet gjorde at laget tapte ligatittelen i siste serierunde det året. De Graafschap rykket til og med ned den sesongen, mens PSV Eindhoven kunne juble for sin andre tittel på to år.

CARL RECINE / X03807

Mourinho-slakt

Under kampen mot Tottenham satt tidligere Manchester United-manager José Mourinho i beINSports’ studio.

Han var nådeløs mot den nederlandske klubben rett etter kampen.

– Det så nærmest ut som om de spilte mot Vitesse i den nederlandske serien. Eller som om det bare var en kamp i gruppespillet, sa portugiseren.

Senere modererte han litt av slakten.

– Ajax fortjener all skryt og beundring for filosofien sin og hvordan de spiller ... Men fotball er en sportslig fight, og da må du ha en strategi for å vinne spesielle kamper. Da må du noen ganger gi slipp på filosofien din, og noen ganger til og med gå mot den, sa han.