Hegerberg og Lyon kan fortsette ellevill seiersrekke: – Hun har en spesiell posisjon

BUDAPEST: – Hun er veldig viktig for oss og har hatt en god sesong. Hun er god teknisk og kombinerer bra, sa Lyon-kaptein Wendie Renard på fredagens pressekonferanse.

Da spiller nemlig Renard, Ada Hegerberg og Lyon om Champions League-pokalen. Lyon-kapteinen er ikke tvil om den norske stjernens betydning for laget.

– Alle på laget er viktige – og Ada er avgjørende, sa Renard.

Fakta: De siste ti vinnerne av UEFA Women’s Champions League 2018: Lyon 2017: Lyon 2016: Lyon 2015: Frankfurt 2014: Wolfsburg 2013: Wolfsburg 2012: Lyon 2011: Lyon 2010: Turbine Potsdam 2009: Duisburg 2008: Frankfurt

Målmaskin

Hegerberg har vært en av Lyons viktigste spillere siden hun meldte overgang fra Turbine Potsdam i 2014.

Hun har scoret mer enn 20 mål alle fem sesongene hun har spilt for den franske storklubben. Totalt står hun bokført med vanvittige 190 mål på 164 kamper i alle turneringer.

Det er dermed ingen overdrivelse å si at hun har utgjort en viktig del av Lyons seiersmaskin de siste årene. Laget har fem Champions League-titler totalt. Flest av alle. Tre av dem har kommet etter at den norske spissen gjorde sin entré i klubben. På lørdag kan lagets fjerde strake triumf komme med seier mot Barcelona i finalen.

Hennes 15 mål da laget gikk til topps i fjorårets turnering, var en stor bidragsyter til at Hegerberg ble tildelt den meget prestisjetunge Gullballen (Ballon d’Or) i desember. Utmerkelsen førte til at Hegerberg fikk stor oppmerksomhet over hele verden.

På fredagens pressekonferanse ble Lyon-trener Reynald Pedros spurt om all oppmerksomheten også har gjort det vanskeligere for Hegerberg på banen.

– Nei, jeg synes ikke hun blir markert tettere eller noe sånt. Hun var en utrolig spiller før også – en toppspiller.

En vanskelig rolle

Hegerberg står med «bare» fire Champions League-mål så langt denne sesongen, mot 15 i fjor. Pedros var tydelig på at spissen har en vanskelig rolle.

– Det kan bli komplisert når hun får mye oppmerksomhet fra fysisk tøffe motstandere, men hun klarer som oftest å få maksimalt ut av det.

Hun står med vanvittige 41 nettkjenninger totalt i Champions League. Bare ti bak tyske Anja Mittags rekord.

– Ada har en spesiell posisjon. Jobben hennes er å fullføre. Det er viktig å huske at hun er medlem av et lag og ikke kan vinne på egen hånd. Vi vet styrkene og kvalitetene hennes – de må vi utnytte. Hun scorer målene, men glem ikke alt vi gjør rundt for å få ballen frem til henne.

I den andre semifinalekampen mot Chelsea sto Hegerberg for den målgivende pasningen som førte til Lyons avgjørende bortemål. Etterpå snakket hun om muligheten for å fortsette lagets seiersrekke i Europa.

– Å gjenskape suksess er kanskje det vanskeligste som er i idrett. Og det blir vanskeligere for hvert år som går. Alle er ute etter å ta oss, men vi er også ute etter å vinne igjen og igjen

Barcelona i finale for første gang

I herrefotballen er det ingen tvil om Barcelonas storhet. Den katalanske klubben har vunnet enorme mengder sølvtøy, både i Spania og Europa, de siste 15 årene.

På kvinnesiden har det derimot gått tråere. Årets finale er Spanias første i kvinnenes turnering. Denne sesongen har det imidlertid lykkes for Blaugrana. Men det er ikke angrepsspillet som først og fremst har tatt dem helt til Budapest, men en knallgod defensiv organisering. I Europa er det 660 minutter siden sist laget slapp inn mål.

Lyon-kaptein Renard ville ikke gå med på at Barcelona er noen underdog mot mer erfarne Lyon.

– Erfaring har noe å si, men en finale spilles på banen. Vi må gi alt. Det er 50/50.

Ble koblet til finalemotstanderen

Og før finalen har det oppstått rykter om nettopp Hegerberg og Barcelona. Den spanske avisen Sport hevdet onsdag at Barcelona skal ha forhørt seg om muligheten for å hente Hegerberg i sommer.

Hegerberg signerte ny kontrakt med Lyon senest i fjor. Den løper ikke ut før i 2021. Etterpå snakket hun om sitt tette forhold med klubben.

– Jeg er i den beste klubben, med de beste forutsetningene. Jeg kan gi mitt aller beste. Dette er hjemmet mitt og jeg er fornøyd. Det har gått fire år her. Dette er som min andre familie. Jeg føler meg verdsatt og jeg setter pris på denne klubben. Om vi fortsetter å jobbe godt her, er det fortsatt mange år igjen, sa Hegerberg til UEFA.com i fjor.

Agenten hennes, Victor Bernard, svarte slik å ryktene overfor VG:

– Vi kan i øyeblikket ikke kommentere noe om det. Vi vet ikke om at det skjer noe bak lukkede dører, fastslår Hegerbergs agent, Victor Bernard, i en melding til VG.