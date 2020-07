Barne- og ungdomsidretten åpner som planlagt 1. august

Regjeringen følger den oppsatte planen og vil tillate at barne- og ungdomsidretten får unntak fra én-metersregelen fra førstkommende fredag.

Idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) skal møtes 10. august. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) bekrefter at regjeringen vil følge den oppsatte planen når det gjelder barne- og ungdomsidretten.

– Jeg er glad for at smittesituasjonen gjør at vi kan holde fast ved det vi signaliserte i juni. Idrett er en viktig møteplass og sosial arena for barn og unge i hele landet, sier Raja i en pressemelding.

Kulturministeren var onsdag i Trondheim og besøkte blant annet Rosenborgs klubblokaler.

– Dette er i tråd med regjeringens strategi om at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriteres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det er fortsatt ikke klart når ordinære treninger og konkurranser for personer over 19 år kan tre i kraft. De venter ennå på unntak fra én-metersregelen.

Det skal være et møte mellom Norges idrettsforbund og kulturdepartementet om dette 10. august.

