«Mo» mister Grorud-kampen – TIL vurderer ny 15-åring inn i A-lagsgruppen

TIL-trener Gaute Helstrup har et håp om at Mohammed Ahamed (35) kan rekke mandagens kamp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

UTE: Mohammed Ahamed blir ikke med resten av laget til Oslo fredag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tidlig torsdag ble det klart at Isak Hansen-Aarøen (15) har spilt sin sist kamp for TIL etter han ble innvilget en ferie før avreise til Manchester, der han neste uke knytter seg til den engelske storklubben.

Dermed ble 5–0-seieren mot Sandnes Ulf hans siste kamp for klubben. Mohammed «Mo» Ahamed var heller ikke med i den kampen og mister også neste kamp borte mot Grorud i morgen.

– Vi har tatt ut en tropp til morgendagens kamp. Fra sist er Isak ute, mens Kent-Are (Antonsen) og Mikael (Norø Ingebrigtsen) er tilbake. «Mo» er ikke helt frisk enda og ikke med i morgen, så får vi se. Jeg har skjønt at han er i bedring, så vi håper han kan koble seg på i Grimstad (bortekamp mot Jerv, jorun.anm.), så får vi bare se, sier TIL-trener Gaute Helstrup.

Tar tre dager fri

Det betyr at følgende 17-mannstropp reiser til Oslo:

Jacob Karlstrøm, Erlend Jacobsen, Adam Örn Arnarson, Tobias Hafstad, Anders Jenssen, Lars Sætra, Simen Wangberg, Jostein Gundersen, Magnus Andersen, Kent-Are Antonsen, Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Daniel Berntsen, Lasse Nilsen, Mikael Norø Ingebrigtsen, Eric Kitolano og Fitim Azemi.

– Vi reiser med 17 mann. Så det blir fem utespillere og én keeper på benken, én mer enn sist, sier TIL-treneren.

Samtidig har han et lønnlig håp om at «Mo» og August Mikkelsen snart vil kunne melde seg på.

– August er i fremgang. Nå skal vi ha to gode kamper, så tar vi tre dager fri for første gang i år etter kampen på mandag, så har vi trening fredag, lørdag, søndag før kampen mot Sogndal mandagen etter det når vi starter med tett kampprogram igjen. Når vi starter opp er målet at August er tilbake og at «Mo» er tilbake. Da vil vi være enda sterkere igjen, sier Helstrup.

Tar inn ny unggutt?

Når «Gutan» starter opp igjen i slutten av neste uke etter kampene fredag og mandag, vurderer Helstrup å ta inn nok en unggutt i treningshverdagen.

– Da har vi Porsgrunns-guttene tilbake og aktuell for å trene med oss igjen: Jesper (Robertsen), Jens (Hjertø Dahl) og kanskje også Runar Norheim, sier Helstrup.

AKTUELL: Runar Norheim har på seg den nye TIL-drakten. Her er han sammen med Morten Giæver (til venstre) og Ola Rismo. Foto: TIL.no

Ungguttene Jesper Robertsen (16) og Jens Hjertø Dahl (14). Nå kan Runar Norheim (15) bli neste mann.

– Vi stresser ikke med Runar, men vi har et håp og en plan om at han skal få teste seg her. Det er ikke sikkert vi tar han inn nå, men jeg synes Jesper og Jens har gjort det veldig bra, og så er det viktig at de ikke får for mye her oppe med en gang, at de får det i doser som er bra for dem. Jeg er positivt overrasket over begge de to, Runar har jeg ikke sett så mye, bort sett fra en av landskampene i Porsgrunn. Han er også en spennende spiller. De er alle ung, så det vil være litt tid før de banker på døren om skikkelig spilletid her, men de er alle god nok og klar for å være med i treningsgruppen, uten at det er noe vi haster med, sier Helstrup.