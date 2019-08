Den danske hovedstadsklubben sliter på angrepsplassen. Nylig ble toppspissen Dame N'Doye, med fortid i blant annet Lokomotiv Moskva og Sunderland, skadet. Han er ventet å være ute i minst to måneder.

Det fikk danske medier til å antyde at Nicklas Bendtner kunne være aktuell for FCK. Det avfeier trener Ståle Solbakken.

– Vi kjenner situasjonen hans. Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sier Solbakken til Ekstra Bladet.

Bendtner er fortsatt under kontrakt med Rosenborg, men har ikke spilt en kamp siden han var med mot Molde i april.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Ikke aktuell

Ekstra Bladet skriver videre at dansken trolig ikke hadde vært aktuell uansett om han var i kampform. «Tiden der den tidligere Arsenal-spilleren kunne være interessant for Solbakken, er for lengst forbi», skriver den danske storavisen.

– Det handler om det nåværende budsjettet og neste års budsjett, hva vi kan tillatte oss, og hva vi ikke kan tillate oss, sier Solbakken og fortsetter:

– Kan vi finne noen som passer inn profilmessig, samtidig med at det er økonomisk forsvarlig? Det er mange scenarioer, sier han.

Solbakken og FCK har åpnet den danske superligaen på glimrende vis. Etter seks kamper har laget seks strake seiere. De topper naturligvis tabellen, to poeng foran Midtjylland.

©PER KJÆRBYE / BILDBYRÅN

Interessert i uruguayaner

Den danske avisen BT hevder nordmannen nå har rettet øynene mot 26-åringen Michael Santos i spanske Malaga. Han har to landskamper for hjemlandet Uruguay.

Solbakken skal ha forsøkt å hente spissen i fjor, men da gikk en overgang i vasken.

Denne uken venter Riga i første av to kvalifiseringskamper til Europa League for FCK. Laget mistet muligheten til å spille i årets Champions League, etter å ha røket ut for Røde Stjerne.