Verdens beste Fantasy-spiller disket etter at upassende kommentar om City-stjerne ble lekket fra privat chat

«Et øyeblikks frustrasjon» på en chatgruppe med kompiser ødela for Aleksandar Antonov.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En kommentar om Raheem Sterling skal være årsaken til at verdens beste ble strøket fra årets Fantasy Premier League. Foto: Montasje

Tirsdag kom nyheten om at vinneren av Fantasy Premier League ble disket fra førsteplassen.

Bulgarske Aleksandar Antonov var best i det populære spillet med over 7,6 millioner deltakere, men laget hans er nå slettet fra listene. Premier League bekrefter at han er disket «på grunn av brudd på regelverket», uten å utdype hva det dreier seg om.

La ut video på Youtube

Det førte til mange spekulasjoner om årsaken til at laget hans er strøket. Mange har antydet juks, andre at han har ytret seg rasistisk. Premier League har nulltoleranse for rasisme.

Spekulasjonene gjorde at Antonov la ut en video på Youtube der han snakker om hendelsen.

– Premier League og FPL var i sin rett da de gjorde det de gjorde. Det er deres spill, deres regler og deres premier, og ærlig talt hadde de gode grunner til å gjøre det de gjorde, sier han i videoen.

Der innrømmer han at han har kommentert noe i en privat chat i sosiale medier som gjorde at Premier League tok kontakt med ham og til slutt valgte å fjerne laget hans denne sesongen.

– Grunnen til diskvalifikasjonen er et øyeblikks frustrasjon over en spiller.

Franco Roche (t.v.), Simen Aasum (midten) og Sondre Golden Midtgarden i Fantasy-podkasten Fantasyrådet. Foto: Privat

– Merkelig

Franco Roche er programleder i podkasten Fantasyrådet. Dette er første gang han hører om en så alvorlig diskvalifikasjon.

– Selv om det skal være nulltoleranse, minner det litt om Suarez-saken. Det er nok en kulturell språkgreie som er intern. Når det kommer ut, blir det veldig gærent, sier Roche.

Han synes det er «litt merkelig» at de griper inn i det private, og spår at det da kunne vært langt flere som kunne blitt straffet.

Roche sier den vanligste grunnen for diskvalifisering er at spillere har mer enn ett lag.

– Ellers har jeg sett at noen har blitt straffet for upassende lagnavn. Da får du bare en streng advarsel, tror jeg. Det er det verste jeg har lagt merke til, sier Roche.

Tar avstand fra rasisme

Ifølge den engelske avisen The Guardian handlet kommentarene om Manchester City-spiller Raheem Sterling.

Antonov skriver på Twitter at han tar avstand fra rasisme:

Briten Joshua Bull rykker opp til førsteplass. Magnus Carlsen blir stående som verdens tiende beste Fantasy-spiller etter 2019/2020-sesongen etter å ha ledet spillet en kort periode. Før siste runde lå nordmannen på fjerdeplass, med førsteplassen innen rekkevidde.

