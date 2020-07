Premier League direkte: Chelseas Willian med to mål, men West Ham holder stand for poeng

En herlig frisparkscoring der av Willian. Skyter mot keepers venstre stolpe og den går på innsiden av stolpen og i mål. Kan muligens settes spørsmålstegn ved keeperspillet. Men dette var et frekt frispark!

Mål for Chelsea!

Frispark i farlig posisjon her nå etter at Pulisic ble tatt hardt av Rice rundt 20 meter fra mål. Hadde høy fart der Pulisic.

Kaotisk her nå i boksen til West Ham. Får til slutt ballen vekk! Dramatisk foran mål nå! Chelsea jakter utlining nå og det lukter scoring av det snart.

Antonio er inspirert og jobber utrettelig på topp for West Ham nå.

West Ham med kontring nå. Kommer frem med fire mann. Lanzini med skuddet fra 15 meter. Høyt over. Dårlig utnyttet.

Chelsea tatt over presset nå. Alonso fremover nå.

Kampen er altså totalt snudd på hodet. Over 70 prosent ballbesittelse for Chelsea i førsteomgang. I starten av andre omgang er det West Ham som har tilsvarende prosentandel!

Mål for West Ham United!

Willian fremover for Chelsea. Når nesten Abraham.

Knuser Azpilicueta i lufta på bakre stolpe der Soucek og stanger ballen i mål. Det er på cornere det skal skje for West Ham

Mål for West Ham United!

Antonio blir spilt frem på et solid løp. Mister ballen. Men Rudiger roter ballen til corner. Forrige corner ble jo full dramatikk!

West Ham har slitt med å score mål og dette er kjedelig for Moyes, som vandrer på sidelinjen.

Slås inn i feltet. Abraham header ut til corner. Rister på hodet over egen inngripen Chelsea-spilleren

