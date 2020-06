I Koteng-møte søndag. Leder RBK mot Glimt torsdag

Eirik Horneland snakket med Rosenborg-styret søndag kveld. Der var temaet veien videre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Eirik Horneland ledet Rosenborgs trening mandag Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Allerede etter to serierunder er det trøbbel i Rosenborg. Ett poeng og null scoringer rimer dårlig med ambisjonene om å være Norges beste lag på herresiden.

– Jeg har ansvaret for at Rosenborg leverer gode sportslige prestasjoner, og når de ikke kommer, må jeg selge mine tanker og ideer videre til Ivar (Koteng, Rosenborgs styreleder, journ.anm.) om hvor veien går videre og hva vi må gjøre for å komme oss videre. Det har jeg gjort både til styre og administrasjon, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til Adresseavisen etter RBK-treningen mandag.

– Vi er inne i en god prosess for å se hvordan Rosenborg skal bli sterkere hurtigst mulig, sier Horneland.

– Hadde du en prat med Koteng i går (søndag)?

– Ja, jeg sa jo det. Jeg inviterte meg selv i et møte med Ivar i går, og hadde en god og lang prat med ham, sier Horneland.

Etter hvert ble også daglig leder Tove Moe Dyrhaug, sportslig leder Mikael Dorsin og resten av Rosenborg-styret involvert.

– Slik at de er informert om mine tanker og ideer. Så skal vi bearbeide det noen dager, og så skal vi komme styrket utav det, sier Rosenborg-treneren.

Overfor Adresseavisen bekrefter han at han leder Rosenborg i seriekampen hjemme mot Bodø/Glimt torsdag.

– Ja, det er det ingen tvil om.

Han vil ikke utdype hva som er hans «tanker og ideer».

– Det blir veldig uryddig om jeg åpner opp i prosessen, men jeg er ærlig på at det er en prosess om hvordan Rosenborg skal bli betydelig bedre, og hvordan vi skal få løst ut potensialet som ligger her. Jeg som sportslig øverste ansvarlig er nødt til å se på alle posisjonene i klubben og hvordan vi skal bli bedre, og det er det jeg har gjort.

– Du er svært selvkritisk. Har du sett på din egen posisjon? Ligger du i potten her? Hva tenker du om din fremtid?

– Som leder er det mitt ansvar at Rosenborg ikke leverer på sport. Jeg gjør selvfølgelig mine vurderinger rundt det også. Jeg er en del av kollektivet Rosenborg og klubben Rosenborg, og jeg har øverste ansvaret for det som skjer ute på feltet og i kamp?

– Hvilken respons fikk du fra styret?

– Det var en kjempegod idé. Jeg tror de responderte veldig godt på mine tanker. Så skal vi ta det noen dager videre, og så tar vi det derfra.

– Kan det være aktuelt at du får med deg en ekstra trener inn som en del av et team?

– Da er vi inne på prosess, og det ville vært uklokt av meg nå. Jeg tror vi skal være såpass åpne om at vi er veldig ukomfortable med den sportslige situasjonen, og derfor setter vi i gang grep for å bli betydelig bedre, sier Horneland.

Saken oppdateres.