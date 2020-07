Idretten glad for Raja-grep: Ber myndighetene vurdere åpning av breddeidretten på nytt

Kulturminister Abid Raja har fått oversendt Norges Fotballforbunds protokoll for gjenåpningen av breddefotballen og ber nå helsemyndighetene vurdere tiltakene.

Kulturminister Abid Q. Raja og idrettspresident Berit Kjøll hadde fredag telefonmøte. Foto: Heiko Junge

– Jeg skrev i brev til idretten at de måtte lage en protokoll for gjenåpningen. Den har jeg nå fått og bringer den over til helsemyndighetene. De gjør en vurdering av den protokollen og hva som er helsemessig mulig å få til, sier Raja til NTB.

Det ble klart etter et møte fredag mellom kulturminister Abid Q. Raja, idrettsforbundet og fotballforbundet.

Tidligere i uken ble det klart at Raja skulle møte idretten i forbindelse med åpning av breddeidretten.

– Jeg opplever god dialog med Kjøll og Svendsen. det har vi hatt hele tiden og bygger videre på det i dag.

Raja opplyser at det ikke vil bli noe nytt møte mellom dem og helseminister Bent Høie (H) før 10. august. Han understreker at det er helsemyndighetene som vurderer mulighetene for åpning av breddeidretten.

– Jeg kommer ikke til å legge noe politisk press på helsemyndighetene i denne saken, men vi kan be de om å gjøre en ny vurdering. Det gjør vi nå, sier Raja.

Håpefull fotballpresident

Fotballpresident Terje Svendsen i NFF betegner møtet med Raja som godt og konstruktivt.

– Vi er glade for at kulturministeren tar tak og sender protokollene for åpning av breddeidretten videre til helsemyndighetene. Vi håper det kan bidra til at bredden kommer i gang tidligere, sier Svendsen til Aftenposten.

Han forteller at idretten har utarbeidet et undervisningsopplegg som kretsene skal gå gjennom med klubbene i forbindelse med en eventuell gjenåpning. Det innebærer blant annet et e-læringsprogram som skal sørge for at tiltakene i breddefotballen blir gjennomgått og forstått ute i Idretts-Norge.

– Vi må uttrykk forståelse for myndighetenes bekymring for oppblomstring av smitte. For oss er det viktig å fremheve at vi vil ta ansvar og at vi har utarbeidet protokoller for hvordan bredden kan åpnes innen smittevernskrammene, sier Svendsen.

Møtet med Raja ingen konkrete datoer eller noe slikt, men Svendsen håper nå at idrettens arbeid med smittevern kan bidra til at også bredden får komme i gang tidligere enn ventet.

Fotballpresident Terje Svendsen var positiv etter idrettens møte med Raja. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Idrettspresidenten forstår frustrasjonen

Myndighetene, NFF og Norges idrettsforbund skulle i utgangspunktet møtes fysisk 10. august. Idretten hadde imidlertid etterlyst et tidligere møte.

Det har vært store reaksjoner på at blant annet breddefotballen neppe åpnes ytterligere før i august. Fotballspillere over 19 år kan for øyeblikket hverken kan trene eller spille kamper som normalt.

Også idrettspresident Berit Kjøll opplevde fredagens telefonmøte som et godt et.

– Vi er takknemlige for at statsråden vil be helsemyndighetene om en snarlig faglig vurdering av NFFs smittevernsprotokoll for gjenåpning av breddefotballen over 20 år, som også skal kunne komme til anvendelse for øvrig breddeidrett for voksne med kontakt, sier Kjøll i en pressemelding fra idrettsforbundet.

Hun håper på en rask godkjenning av protokollen, slik at det blir lettere for bredden å komme i gang hurtigst mulig.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og utålmodigheten fra den delen av breddeidretten for voksne som ennå ikke har kommet i gang, men jeg opplever en kulturminister som jobber målrettet for idrettens beste og som står klar til å trykke på den grønne knappen for resten av breddeidretten så snart helsemyndighetene gir et klarsignal for dette.

