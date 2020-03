Monsterhopp sikret drømmestart for Lundby

Maren Lundby vant lørdagens hoppkvalifisering i Holmenkollen suverent. Det var åpningen av kvinnenes Raw Air-konkurranse der også kvalifiseringene teller.

Maren Lundby hoppet klart lengst i Holmenkollen og leder Raw Air. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Et monsterhopp på 133 meter legger et solid grunnlag for Lundby i Raw Air. Den norske hoppstjernen var strålende fornøyd med egen innsats.

– Jeg er kjempefornøyd. Det var to greie hopp på trening, der jeg kjente at jeg hadde litt å gå på. Så treffer jeg kjempebra i kvaliken. Jeg får til et skikkelig hopp, som jeg ikke har levert på veldig lenge. Det var utrolig deilig, sier Lundby til Aftenposten.

– Var dette en drømmestart på Raw Air?

– Ja, jeg vil si det. Det er selvfølgelig litt surt med nedslaget, men jeg tar med meg at hoppingen er veldig bra. Det er viktig å levere jevne hopp gjennom hele konkurransen, legger hun til.

Ned til østerrikske Jacqueline Seifriedsberger på 2.-plass var det 12,1 poeng. Chiara Hölzl fulgte på 3.-plass og var fem poeng bak sin østerrikske lagvenninne.

Silje Opseth fulgte opp for Norge med en 6.-plass med et hopp på 118 meter i litt vanskelige forhold.

Anna Odine Strøm kom på 16.-plass. Det er hele 46,5 poeng bak hennes suverene lagvenninne på topp.

