Lillestrøm sløste med sjansene. Så stilte backen inn siktet.

Selv om Lillestrøm slet lenge med uttellingen, tok opprykksfavoritten i 1. divisjon sin annen trepoenger av to mulige mot HamKam.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ebiye Moses (med ryggen til) satte inn Lillestrøms 2-0-scoringen hjemme mot HamKam tirsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Lillestrøm – HamKam 2–0

Aleksander Melgalvis sendte laget i ledelsen med 1–0 etter en times spill. Sju minutter før slutt satte innbytter Ebiye Moses inn 2–0. Det medførte at Lillestrøm i likhet med Tromsø, Ranheim og Sogndal ikke har avgitt poeng i 1. divisjon etter to runder.

Det var første gang siden 1974 at Lillestrøm har spilt fotball på nest øverste nivå på Åråsen. Vertene gikk voldsomt ut, og laget hadde to avslutninger på mål før halvannet minutt var spilt.

Hamar-laget hadde sin første målsjanse etter tolv minutter, men hjemmelaget dominerte generelt stort.

LSK-spillerne sto nærmest i kø for å sette den forløsende scoringen, og sju kvalifiserte sjanser ble notert før pause. En kombinasjon av dårlig kvalitet på avslutningene og en god HamKam-målvakt i Mathias Ranmark hindret mål.

Les også NFFs kriseplan for cupen: 32 lag, 5 runder, oppstart i oktober

Aleksander Melgalvis scoret det første målet mot HamKam. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Matlands venstrefot farlig

Gjestene på sin side var farligst på dødballer hvor Jo Nymo Matland fikk stille inn venstrefoten som skapte problemer hos vertene. Tobias Svendsen hadde blant annet en farlig heading som LSK-målvakten Mads Christiansen så vidt fikk fingrene på.

– Vi gjorde mye riktig, men vi må score mål, sa LSK-trener Geir Bakke til Eurosport etter pausen.

Gjestene var litt bedre med i annen omgang. Den notoriske måltjuven Marcus Pedersen var fryktet, men han gjorde ikke så mye fra seg. Han hadde sin første og eneste mulighet etter 58 minutter, men avslutningen ble for svak.

Etter en times spill presenterte Melgalvis seg med skuddfoten. Brumunddølen fikk uhindret stå og sikte like utenfor 16 meteren og banket ballen i mål. HamKam og Matland hadde et godt forsøk på et frispark fra god posisjon like etterpå.

Ebiye Moses fikk spille det siste kvarteret for LSK, og han kan komme godt til nytte i jakten på opprykk. Etter 83 minutter trakk han seg fri ute på kanten og avsluttet fra skrått hold via stolpen og i mål.

Les også Én Sandnes Ulf-spiller er ekstra motivert til kampen mot Lillestrøm

Lillestrøms Thomas Lehne Olsen møtte gamleklubben HamKam for første gang i karrieren i 1. divisjonsoppgjøret på Åråsen tirsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Første kamp mot gamleklubben

«Kamma» kom fra et surt 2-3-tap hjemme for Kongsvinger i sesongpremieren, mens Geir Bakkes gutter vant 1–0 over Grorud. Med en ny trepoenger er Lillestrøm godt i rute mot en snarlig tilbakekomst blant de beste.

Thomas Lehne Olsen startet fotballkarrieren for alvor i Hamar-laget selv om han kommer fra Moelv. Det var første gang i karrieren at han spilte mot gamleklubben han spilte 102 kamper for.

At interessen på Romerike er stor, viste billettsalget til kampen. Klubben solgte over 10.000 billetter til personer som måtte følge kampen fra sofaen. De snaue 200 som fikk være til stede på Åråsen, var ansatte fra Akershus universitetssykehus (Ahus).