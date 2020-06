Eliteserien direkte: Sarpsborg 08 kan slå tilbake mot Mjøndalen

Det skal 3050 ha - de få som er her lager stemning på tribunen!

Ofkir slår inn, men treffer bare et blått hode.

Jørgen Strand Larsen med et sexy medtak på vei i bakrom, men misser litt med det neste touchet. Får en corner ut av det.

Ibrahim banker hjemmelaget i ledelsen! Spissen tar ned innlegget fra høyre på bakerste stolpe med et kattemykt touch på brystet, og setter kula presist mellom beina på David Mitov Nilsson. Klassescoring av Ibrahim!

Mål for Mjøndalen!

Hjørnespark til Mjøndalen. Olsen Solberg skrur den inn, og den lander nesten perfekt hos Brochmann på bakerste. Et Sarpsborg-hode kommer i veien.

Sarpsborg er nære å få til noe. Det slås langt inn i boksen, der Ole Jørgen Halvorsen forsøker å heade inn til spissmakker Strand Larsen. Han slår de to Mjøndalen-forsvarerne i duellen, men får ikke gjort noe annet enn å gi ballen tilbake til Halvorsen. Avslutningen hans er for dårlig.

Sarpsborg kommer til en halvsjanse. Halvorsen header over.

Olsen Solberg kommer alene med keeper - men Mitov Nilsson redder! Stor sjanse for hjemmelaget allerede etter to minutter.

Antibacen spruter, 3050 synger, Eliteserie-hymnen går, og de to lagene er på vei ut på det glatte og våte kunstgresset. Vi er klare for 2. serierunde i Eliteserien!

