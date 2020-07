Norges Fotballforbund bekrefter at de skal i møte med Raja

Kulturminister Abid Raja (V) møter idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen til samtaler om oppstarten av breddeidretten fredag.

Kulturministeren Abid Raja møter Norges Fotballforbund til telefonmøte tirsdag. Her i trening med fotballklubben Odd tidligere i år. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Møte vil foregå på telefon, skriver statsråden på Twitter torsdag. Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF bekrefter dette til NTB.

Møte kommer i stand etter at fotballforbundet tirsdag etterlyste å få møte Raja allerede i juli.

I utgangspunktet var det ikke berammet noe nytt møte mellom myndighetene, NFF og Norges idrettsforbund før 10. august. Det reagerte NFF på at er for sent.

Onsdag svarte Raja med å invitere fotballforbundet til møte i Bremanger i Vestland torsdag. NFF responderte med at de ønsket et digitalt møte. Det møte blir altså fredag.

Helsemyndighetene avgjør

– Vi ser frem til prat. Det viktigste for oss er å få diskutere våre konkrete tiltak for å få til åpning 1. august. Digitalt møte sikrer også at relevante aktører fra helsemyndighetene kan være med, som du har sagt er det de som må vurdere åpning, skriver Norges Fotballforbund som svar til Rajas tweet.

Kulturministeren fortalte NTB onsdag han ikke vil bruke «ett sekund» på å formidle videre et eventuelt klarsignal til ytterligere åpning av idretten når det måtte foreligge fra helsemyndighetene.

– Det er ikke kulturministeren som sitter på en rød, gul og grønn knapp. I dette tilfellet er det helsemyndighetene som har gitt et entydig råd til regjeringen om å ikke åpne opp for mer, sa Raja onsdag.

Én-meterregelen

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad onsdag, signert Raja og helseminister Høie, gis breddeidretten få forhåpninger om snarlig oppstart. Der henvises det til at fagmyndighetene igjen vil vurdere saken først 1. september, og at det ikke blir aktuelt å gi unntak for énmetersregelen også for voksne i breddeidretten.

«Da vil én-meterregelen i realiteten ikke gjelde lenger. Ja, vi er også bekymret for at voksne bryter én-meterregelen når de er ute på byen for å ta seg noen pils en fredagskveld, men de har ikke fått unntak fra én-meterregelen», skriver de to statsrådene.