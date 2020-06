Børven-hat trick ga VIF-trener Fagermo marerittretur

Torgeir Børven gjorde Dag-Eilev Fagermos Skien-retur til et mareritt. Vålerenga tapte 1–4 for Odd i Eliteserien etter tre mål av spissen.

Vålerengas trener Dag-Eilev Fagermo fikk et blytungt gjensyn med Odds hjemmebane. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Odd – Vålerenga 4–1

Fagermo trente Odd i tolv år før han ble VIF-sjef i vinter. Børven snudde kampen etter en tabbe av VIF-keeper Kristoffer Klaesson, som slo ballen med høyrehånden inn mellom egne bein og til Odd-ledelse etter skudd fra sju-åtte meter.

Like etter scoret Børven sikkert på straffe til 3–1. På overtid fastsatte Børven resultatet fra kloss hold. Det var hans fjerde eliteseriemål for sesongen. I fjor ble det 21.

Det er sannsynlig at dette var hans siste Odd-kamp og at han snart er på plass i Rosenborg. Spissen skal til RBK uansett, men Bosman-avtalen starter i utgangspunktet ikke før 1. august.

Dersom RBK er villig til å betale, kan han reise til Trondheim med det første. Odd håper å få vel 2 millioner kroner for ham.

Sterk VIF-start

Det tok nøyaktig fem minutter før Vålerenga fikk straffe. Den tidligere Odd-spilleren Herolind Shala ble felt innenfor 16-meteren. Matthías Vilhjálmsson sendte ballen til venstre. På vei i samme retning var også Odds keeper Sondre Rossbach, men ikke langt nok bort mot stolpen. Det sto 0–1.

Shala er spilleren som ble utvist mot Stabæk søndag, men unngikk suspensjon etter at dommeren innrømmet å ha gjort en feil ved å gi ham rødt kort (to gule) for filming.

En annen tidligere Odd-mann, Magnus Lekven, kom i sentrum noen minutter senere. Han klønet det til på en avslutning fra Markus André Kaasa og lot ballen gå inn ved stolpen til 1–1.

Vålerenga var best før pause, men falt sammen etter at Børven gjorde 2–1 etter en time.

– Etter 2–1 var vi et lag som ikke var et lag lenger. Det er rart at vi var såpass svake bakover, sa Fagermo.

Torgeir Børven hadde en meget bra kveld på jobb. Men hvor mange flere Odd-kamper får han? Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

På vei?

Jan Frode Nornes var Fagermos assistent i flere sesonger. Onsdag fikk han sin første seier som sjeftrener i den norske eliteserien.

På tribunen i Skien satt klubbløse Mushaga Bakenga. Høyst trolig blir han Odd-spiller i løpet av få dager. Ifølge lokalavisene i Skien trente han med telemarkslaget onsdag.

Lørdag reiser Odd sørover og møter Start borte. Samme dag får Vålerenga besøk av Viking.

