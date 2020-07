Nytt tap for Ruud i Østerrike

Den norske tennisstjernen Casper Ruud var lenge med i kampen mot Jan-Lennard Struff onsdag, men måtte gå av banen uten seier for andre dag på rad.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Casper Ruud måtte se seg slått av Jan-Lennard Struff. Foto: Fredrik Hagen

Casper Ruud - Jan-Lennard Struff 4–6, 4–6

Struff har vunnet begge gangene de to tennisstjernene har møttes før og slo Ruud igjen 6-4, 6-4 onsdag.

Med tap mot tyskeren står Ruud uten seire i oppvisningsturneringen Thiems 7, som arrangeres av tennisstjernen Dominic Thiems.

Torsdag skal Ruud i aksjon mot russiske Andrej Rublev.

Les også Tilbake etter lang pause: Casper Ruud med knepent tap mot stjernespiller

Nære seier

Første sett åpnet jevnt, der ledelsen skiftet i takt med ballvekslingene. Struff dro ifra mot slutten av settet og vant 6-4 med et knallhardt serveess i siste game.

Ruud hang også godt med i andre sett. 21-åringen presset tyskeren til å miste flere matchballer, men Struff fikk hindret et tredje game og vant til slutt 6-4.

30-åringen ligger på 34.-plass på verdensrankingen, to plasser over Ruud på 36.-plass.

Ser mørkt ut

Tirsdag tapte nordmannen 7-5, 7-6 (7-4) mot Thiem i et svært jevnt oppgjør. Med to tap ser håpet om sluttspill mørkt ut for Ruud.

Fredag er det semifinaler mellom de to beste fra de to gruppene. Lørdag er det kamp om 3.-plass og finale.

Matteo Berrettini (Italia), Dennis Novak (Østerrike), Karen Khatsjanov (Russland) og Roberto Bautista Agut (Spania) spiller i den andre gruppen.

(©NTB)