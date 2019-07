Carlsen fortsetter storspillet i Kroatia: - Det var en spesiell seier

Seieren betyr at Magnus Carlsen har spilt 76 partier på rad uten tap i langsjakk. Seieren mot Ding var hans tredje på rad i Grand Chess Tour i Zagreb, og nordmannen topper turneringen med tre runder igjen å spille. Han har et halvt poeng ned til amerikaneren Wesley So på 2.-plass.

En stund lå Magnus Carlsen i svart én bonde under i partiet mot Ding, men fram til det 30. trekket var det nordmannen som hadde tilrevet seg overtaket. Etter 34 trekk viste datamaskinene at det var Carlsen som lå poenget foran, eller en bonde over om du vil. I tillegg lå nordmannen best an tidsmessig, og derfra bare moste han Ding i stykker.

Sluttspillet til Carlsen ble betegnet som vakkert av ekspertene på nettstedet chess 24. Det la han ikke skjul på selv heller.

- Dette var en spesiell seier siden jeg ikke har slått Ding før i langsjakk, og i tillegg skjedde det med svart, sa en strålende fornøyd Carlsen.

- Men turneringen i seg selv er ikke over. Det er bare et halvt poeng ned til So, sa Carlsen.

Magnus Carlsen åpnet storturneringen i Zagreb med seier over nederlandske Anish Giri med svarte brikker. Deretter ble det remis i tur og orden mot Vishy Anand, Faboiano Caruana, Shakhrijar Mamedjarov og Sergej Karjakin. Tirsdag slo verdensmesteren tilbake med seier over Hikaru Nakamura fra USA, og onsdag var det russeren Jan Nepomnjatsjtsjij som måtte innse at Carlsen ble for sterk.

11. og siste runde spilles mandag 8. juli.