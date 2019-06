Molde vil ha topplag i damefotball om fem år: Slik skal millionene brukes

I april kom nyheten om at Sparebanken Møre sponser jente- og damefotballen i fylket med åtte millioner. Molde og Fortuna får en million hver de tre neste årene. I tillegg gir banken øremerkede midler til fotballkretsene og andre prosjekt.

Topplag og landslagsspillere

Banksjef Kolbjørn Heggdal presenterte satsinga under en samling på Aker stadion lørdag. Ambisjonene er hårete nok.

– Vi vil bidra til å bygge organisasjon og fasiliteter. På sikt er målet at det skal bli like muligheter for jenter og gutter og at lønnsnivået blir likt på seniornivå. Målet må være at MFK skal bygge opp et lag i toppserien og produsere landslagsspillere. Kanskje kan Molde selge en damespiller til Barcelona en gang om noen år? Vi vet at det er en vei å gå, men vi tror på jentefotballens framtid og må tenke stort. Ada Hegerberg og Guro Reiten vokste opp i Sunndal IL. De har vist at alt er mulig, sier Heggdal til Romsdals Budstikke.

Han fikk takk, bilde og blomster av damelagets koordinator Lars Hasselgård og spiller Sandra Vik.

– Jeg har mange lagbilder av herrelag på kontoret mitt. Dette er første gang jeg får et bilde av et damelag, og det er på tide. Man kan mene mye om Sepp Blatter, men han har også sagt noen bra ting. Blant annet at fotballens framtid er feminin, sa Kolbjørn Heggdal.

KJELL LANGMYREN

Ny stilling i Akerakademiet

Administrativ leder Tove Berget i MFK Bredde fortalte hvordan pengene skal fordeles, i første omgang ut 2019:

Det skal opprettes en 50 prosent stilling i Akerakademiet som øremerkes jentesatsinga. MFK skal satse på en egen fotballfritidsordning for jenter og etablere to grupper for spillerutvikling i 12-13 år og 14-15 år. Dette er beregnet til å koste 250.000 kroner ut 2019.

400.000 kroner går til økt sportslig satsing på klubbens damelag i 2. divisjon. Spillerne får mer utstyr og sko, det blir treningsleir i sommerferien og støtteapparatet styrkes med større tilgang på fysioterapeut og fysisk trener.

350.000 kroner skal brukes på andre tiltak for å øke andelen jenter i klubben og bedre det sportslige tilbudet.

– Vi har laget en innstilling til hovedstyret der vi foreslår at damelaget flyttes fra breddeavdelinga til Akerakademiet. Vi mener det nå blir mer naturlig at denne satsinga kommer inn i et miljø med fokus på toppfotball, fortalte Berget.

KJELL LANGMYREN

Setter ned arbeidsgruppe

Sportslig leder Jonas Hoem i klubbens breddeavdeling skal lede en arbeidsgruppe der han får med seg Kjetil Håve (ungdomsfotball), Ellen Cathrine Hammer (barnefotball) og Lars Hasselgård (damefotball). Thomas Mork, Thomas Ferreira og August Nyland Ørsahl fra Akerakademiet skal være med som koordinatorer.

– Fylket mangler et topplag på damesida og det må vi gjøre noe med. Jenteløftet som kretsene startet i fjor er positivt, nå kan vi ta denne satsinga videre. Vi håper kretsen vil fortsette med jentelag for 13, 15 og 17 år. Slik får vi med oss flere etter at de fyller 16. Vi vil etablere en sportsmodell med to damelag, ett satsingslag og et andrelag for de som ikke trener like mye, sa Hoem.

– Mottoet for alle våre lag er «lengst mulig, flest mulig og best mulig». Om et år skal vi se bakover og tenke på 2019 som året da det skjedde noe med damefotballen. Jeg har ståltrua på at MFK skal få et topplag om noen år. Da slipper de største talentene å flytte til Oslo, Bergen eller Trondheim for å satse på høyt nivå, sa Hoem.

Egne grupper for spillerutvikling

August Nyland Ørsahl er sportslig koordinator i MFKs breddeavdeling. Han orienterte om planene for spillertiltak og trenerutvikling på jentesida.

– Vi skal bygge opp det samme tilbudet som guttesida har hatt siden akademiet startet i 2007. Klubbene i distriktet kan nominere de spillerne som er mest interessert og som har kommet lengst i utviklinga. Det blir felles samlinger i september og oktober. Så blir det ukentlige samlinger for de utvalgte og ekstrasamlinger for de andre. Her blir det rullering og hospitering mellom gruppene, etter samme modell som guttene har, fortalte August Nyland Ørsahl.

MOLDE FK

Treningsleir og gratis utstyr

Lars Hasselgård er lege og koordinator for Moldes damelag i 2. divisjon. Han slo fast at de nye midlene blir et viktig bidrag for å nå det første målet om å rykke opp til 1. divisjon.

– Vi har et godt samarbeid med kretsen og 10 andre klubber i Nordmøre og Romsdal som satser på jentefotball. Der må mye av utviklinga fortsatt foregå, men de beste spillerne i regionen må spille for MFK når de blir 15, 16, 17 år. Nå kan vi gi alle et bedre sportslig tilbud og gjøre det billigere for dem å satse på fotball. Gratis utstyr, fysioterapeut og treningsleir gir mindre behov for å tjene penger til å finansiere fotballen. Dette er også en form for sportslig satsing, illustrerte Lars Hasselgård.

Før presentasjonen spilte J12/13-lagene til Molde og Elnesvågen en oppvisningskamp på Aker stadion. Etterpå spilte MFK-damene 1-1 i toppkampen mot KIL/Hemne. Dermed lever drømmen om seriemesterskap og kvalifisering om opprykk til 1. divisjon neste sesong. Det er første steg på veien mot Toppserien.