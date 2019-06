DEAUVILLE/OSLO: Guro Reiten lå på bakken og så dobbelt. Norge hadde en ekstraomgang igjen mot Australia. Hvis det fortsatt var uavgjort etter den, visste nordmøringen at hun var en av de utvalgte i straffesparkkonkurransen. I potten lå en plass i torsdagens VM-kvartfinale.

Et stykke ut i omgangen spurtet Norges nummer 16 det hun hadde. 24-åringen nådde akkurat Caroline Graham Hansens pasning og fikk avsluttet, men ballen gikk til hjørnespark. Lagvenninnen måtte nesten slepe Reiten på beina igjen. Det siste kvarteret spilte hun like foran den norske innbytterbenken. Der sto reservene og skrek «kom igjen, Guro». Og da må du jo løpe.

Opplevelsen hennes er ikke unik. Så langt i VM er det ingen som har løpt mer enn de 466 norske kilometerne. 150 av dem kom i åttendedelsfinalen mot Australia.

Da Brasil dagen etter måtte spille 120 minutter mot Frankrike, løp de 15 kilometer mindre enn Norge.

Fakta: Samlet distanse løpt i VM (Spilte minutter i parentes) Ingrid Syrstad Engen: 49,1 km (390) Guro Reiten: 43,7 km (389) Vilde Bøe Risa: 43,1 km (382) Maren Mjelde: 42,7 km (390) Kristine Minde: 42,4 km (390) Ingrid Moe Wold: 40,6 km (366) Maria Thorisdottir: 39,8 km (390) Caroline Graham Hansen: 39,6 km (353) Isabell Herlovsen: 36,2 km (324) Karina Sævik: 23,8 km (191) Tallene baserer seg på FIFAs offisielle statistikk

Fakta: Distanse løpt pr. 90. minutt i VM (Oppgitt i kilometer) De ti norske utespillerne som startet åttendedelsfinalen er til venstre, til høyre har de sitt engelske motstykke. Ingrid Moe Wold: 9,93 – Lucy Bronze: 9,47 Maria Thorisdottir: 9,18 – Millie Bright: 9,36 Maren Mjelde: 9,85 – Steph Houghton: 9,52 Kristine Minde: 9,78 – Alex Greenwood: 9,03 Karina Sævik: 11,09 – Keira Walsh: 9,60 Vilde Bøe Risa: 10,12 – Fran Kirby: 9,58 Ingrid Syrstad Engen: 11,33 – Jill Scott: 10,27 Guro Reiten: 10,11 – Toni Duggan: 9,94 Caroline Graham Hansen: 10,06 – Nikita Parris: 9,03 Isabell Herlovsen: 9,99 – Ellen White: 10,06 Tallene baserer seg på FIFAs offisielle statistikk

Fakta: Så mye løp herrene under fotball-VM i 2018 Fem av dem som løp mest i herrenes fotball-VM i 2018 (pr. 90. minutt): Aleksandr Golovin, Russland: 12,3 km Daler Kuzjajev, Russland: 12,3 Abdallah Said, Egypt: 12,1 Christian Eriksen, Danmark: 12 km Denis Tjerisjev, Russland: 11,7 km Noen andre midtbanespillere: Ivan Perisic, Kroatia: 10,3 km Luka Modric, Kroatia: 9,4 km Cristiano Ronaldo, Portugal: 8,8 km Angel di Maria, Argentina: 9,2 km Jordan Henderson, England: 10,7 km Kevin De Bruyne, Belgia: 10,9 km Ngolo Kanté, Frankrike: 10,4 km Thomas Müller, Tyskland: 11,1 km Paul Pogba, Frankrike: 9,7 km Tallene baserer seg på FIFAs offisielle statistikk

Seks km mer i hver kamp

Aftenposten har sammenlignet de norske tallene med Englands. I snitt løper torsdagens kvartfinalemotstander seks kilometer mindre enn Norge i løpet av 90 minutter.

– Det er vår stil. Vi må løpe og springe fort for å dekke rom defensivt, og så vil vi være med og spille offensiv angrepsfotball. Da må vi bare løpe, sier Guro Reiten.

Caroline Graham Hansen mener tallene sier noe om hvilket lag Norge er.

– Vi løper og kriger mye. Jeg tror ikke det er kult for England å se at laget de skal møte løper seks km mer enn dem. Vi har også en dag ekstra med hvile før kampen, sier hun.

Av de ti utespillerne som startet for de to landene i åttendedelsfinalene, viser Aftenpostens gjennomgang at åtte av de norske spillerne løper i snitt lengre per kamp enn sitt engelske motstykke.

Graham Hansen sier at andre tall viser at Norge ligger helt i toppen også på oversikten over antall sprinter og løp i høy fart.

– Det var et mål vi hadde før VM, at vi skal være så godt fysisk trent at det ikke er løpskapasitet og arbeidsinnsats folk skal ta oss på.

– De liker ikke å løpe

Trener Martin Sjögren registrerer at elevene hans løper mer enn motstanderen i hver eneste kamp i VM. Han mener noe skyldes kampbildet. Hvis et lag dominerer og har ballen mye på motstanderens banehalvdel, så trenger du ikke løpe like langt.

Blir kampen derimot åpen som Norges duell med Australia, da er det bare å sette å fart. Han har valgt en spillestil som setter spillernes lunger på prøve.

– Vi må fortsette å ha tiltro til dette, vi må bare ta meterne. Vi har god fysikk og er forberedte på å løpe mye, sier Sjögren.

En som gleder seg til det, er Maria Thorisdottir. Chelsea-spilleren møter flere lagvenninner torsdag.

– Jeg vet at engelskmennene ikke liker å løpe så mye, men de må forberede seg på at det blir noen meter mot oss, sier hun.

Norge har også den spilleren som har løpt lengst i mesterskapet: Ingrid Syrstad Engen. Den norske midtbaneeleganten har løpt smått utrolige 49,1 kilometer på fire kamper. Det er 5,4 kilometer mer enn Guro Reiten, som har løpt nest lengst på Norge.

– Oi, er responsen fra Engen på førsteplassen.

Trønderen mener det er en del av hennes naturlige spillestil. Også på klubblaget LSK Kvinner er hun ofte den som løper lengst.

– Skulle du ønske at det var kamper hvor dere måtte løpe mindre, som den mot Sør-Korea?

– Vi har jo egentlig bare hatt tøffe kamper, hvor vi har løpt veldig langt. Hele laget løper mye. Det er et godt tegn på at vi er i bra form, sier hun.

Karina Sævik hadde kun fire landskamper på CV-en før VM. 23-åringen har imidlertid slått til med et snitt på litt over 11 km over 90 minutter. Kolbotn-spilleren mener hun løper mye også i serien hjemme.

– Forskjellen er vel at her er det flere meter med høy fart og flere sprinter. Men du har jo ikke noe valg når du er utpå der, og du klarer jo mye mer enn du tror.

Har spilt 80 minutter mer

England har rullert mye mer på laget enn det Norge har gjort. Derfor har de ti utespillerne som startet for Norge i åttendedelsfinalen tilsammen 801 minutter mer i beina enn de ti engelske som startet mot Kamerun.

Det betyr at i snitt har hver norske spiller spilt 80 minutter, altså nesten én kamp, mer VM-fotball enn sitt engelske motstykke.

– De tenker sikkert at det er en fordel for dem, men vi tar det med knusende ro. Nå tenker vi bare på å restituere oss. Vi får en dag mer med hvile enn dem, og har vist at vi er godt rustet fysisk. Vi tar det med knusende ro, sier Graham Hansen.

Reiten på sin side håper det gir laget en liten fordel med at de er ekstra godt samspilt.

Kaptein Maren Mjelde velger heller ikke å se negativt på det. Hun tror derimot at den norske sesongen, med start på våren, er en fordel. Motstanderen har spilt kamper siden i fjor høst.

Både hun og Thorisdottir har vært mye skadet og dermed sluppet stor kampbelastning gjennom vinteren i London. Syv av kollegene i den antatte startoppstillingen spiller i Norge eller Sverige.