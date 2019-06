Rosenborg måtte kjempe seg gjennom 120 minutter for avansement i cupen

Ull/Kisa – Rosenborg 1–2 e.e.o

De som trodde Rosenborg skulle ned til Jessheim og enkelt ta seg videre i cupen, tok feil. Det måtte 120 minutter til for å avgjøre hvem som skulle få ligge i cupbollen når 4. runde skal trekkes.

Det var Ull/Kisa som tok ledelsen og avansementet hang i en tynn tråd for Rosenborg. Men det tok ikke lang tid før lagene var like langt. Så fulgte ekstraomganger og Rosenborg tok ledelsen ved Samuel Adegbenro.

Dermed klarte Rosenborg å ta seg videre i cupen. Men seieren kostet mye for Eirik Hornelands lag. Flere spillere måtte dra tilbake til Trondheim med 120 minutter i beina, ikke en optimal oppladning til helgas kamp mot Tromsø.

Flere sto over grunnet omgangssyke

Til tross for at flere sentrale Rosenborg-spillere ble igjen i Trondheim med omgangssyke, var det et relativt stjernespekket RBK-lag som stilte til start mot Ullensaker/Kisa i cupens tredje runde.

Eirik Horneland gjorde fire endringer fra seieren mot Vålerenga. Ut gikk André Hansen, Even Hovland, Birger Meling og Marius Lundemo. Inn kom Arild Østbø, Gustav Valsvik, Gjermund Åsen og Djordje Denic.

Hjemme i Trondheim med omgangssyke satt Pål André Helland, Birger Meling, Anders Trondsen, Yann-Erik de Lanlay og Emil Ceide. Før kampen ble det bekreftet at også Even Hovland var slått ut av sykdom.

Hjemmelaget viste ingen nåde i starten

Ull/Kisa viste ingen respekt overfor Rosenborg i de innledende minuttene og gikk rett i angrep på de regjerende cupmesterne. Åtte minutter gikk det før Rosenborg fikk sin første sjanse.

Et godt slått hjørnespark mot første stolpe ble møtt av Anders Konradsen som headet den mot målet. Ballen gikk i stolpen, og ut til utspark fra Ull/Kisa-keeperen.

Etter ti minutter var det duket for en Kisa-spesial. Hjemmelaget fikk frispark 20 meter fra mål, og keeper Stefan Hagerup løp 80 meter opp på banen for å ta frisparket. Skuddet gikk over målet til Arild Østbø.

Berit Roald / NTB scanpix

Rosenborg hadde store problemer med å få kontroll på kampen. Det var faktisk Ull/Kisa som styrte spillet, og RBK-spillerne hadde store problemer med å etablere angrepene sine.

Kapteinen måtte gi seg tidlig

Da kampen passerte 25 minutter begynte RBK å ta mer og mer over kampen. De tvang frem noen hjørnespark og avstandene i Kisa-laget ble større.

Men etter 35 minutter kontret hjemmelaget. På bakerste stolpe sto tidligere RBK-junior Ole Kristian Langås helt alene. Skuddet hans var ikke bra nok og Østbø fikk slått unna. En stor mulighet for kantspilleren som i sine yngre dager tilbrakte tre år i RBK-akademiet.

Rett før pause ble Eirik Horneland tvunget til å gjøre sitt første bytte. Mike Jensen så ut til å slite med lysken sin og ble byttet ut mot Mikael Tørset Johnsen.

Det tok ikke lang tid før talentet viste seg frem. Etter en nydelig bakromspasning hadde indreløperen lurt seg bak forsvaret til Kisa. Fra skrå vinkel kom han til en avslutning som strøk stolpen til Kisa-keeperen.

Første omgang gikk nok ikke inn i historiebøkene som en god prestasjon for Rosenborgs del. I store perioder av kampen slet de med å spille ballen mellom laget og ble som oftest løpende etter et ivrig Ull/Kisa-lag.

Christine Schefte

Bedre takter fra Rosenborg

Ti minutter ut i den andre omgangen fikk Samuel Adegbenro en kjempesjanse. Djordje Denic vant ballen på midtbanen og avanserte fremover før han spilte Adegbenro gjennom. Nigerianeren sendte av gårde et skudd mot nærmeste hjørne, men Stefan Hagerup i Kisa-målet viste seg frem med en vakker redning og hindret RBK i å ta ledelsen.

Rosenborg hadde mer kontroll de første 20 minuttene av den andre omgangen og spilte seg frem til flere småsjanser. En av tingene de slet mest med i den første omgangen var å holde trøkket oppe. Noe de lyktes bedre med den andre omgangen.

Tidligere RBK-junior sendte Ull/Kisa i ledelsen

Etter 65 minutter tok Ull/Kisa ledelsen mot den regjerende cupmesteren. Det var tidligere RBK-talent Ole Kristian Langås som fikk æren av å sende Ull/Kisa i ledelsen mot Rosenborg. Målet kom etter en kontring anført av Eric Kitolano og alene med keeper var Langås iskald.

Men ledelsen varte ikke lenge. David Akintola som hadde levert en relativt anonym prestasjon hittil, stormet fremover og dro seg innover i banen. Så sendte han av gårde et skudd som gikk via Ull/Kisa-keeperen og i mål. Et skudd keeperen nok burde ha reddet Dermed var det 1–1 på Jessheim med 20 minutter igjen å spille.

Etter 84 minutter var Akintola nok en gang frempå. Etter en nydelig kontring startet av Mikael Tørset Johnsen endte ballen hos nigerianeren. Avslutningen var ikke på nivå med forarbeidet, og gikk over målet.

Så var det Ull/Kisa sin tur til å prøve å avgjøre kampen. Etter et hjørnespark fikk laget fra Jessheim flere sjanser foran målet til Østbø. Men på merkelig vis klarte ikke hjemmelaget å få ballen i mål. Rosenborg ekstremt heldige i den situasjonen.

Det skjedde ikke mer i ordinær tid. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Berit Roald / NTB scanpix

Måtte ekstraomganger til for å avgjøre kampen

Syv minutter inn i første ekstraomgang var Alexander Søderlund nære å sende RBK i ledelsen. Et innlegg gikk over hele feltet og der sto rogalendingen helt alene. Han fikk satt hodet sitt på ballen og siktet mot nærmeste hjørne. En feberredning fra Kisa-keeperen hindret RBK i å ta ledelsen.

Men så skulle det lykkes for trønderne. En godt slått corner fra Vegar Eggen Hedenstad traff Gustav Valsvik som hadde steget til værs. Headingen gikk i tverrliggeren, men på returen var Samuel Adegbenro først frempå. Dermed tok RBK ledelsen rett før lagene skulle bytte side.

I det 111 minutt ropte hele Jessheim stadion på straffespark. Men de fikk det ikke som de ville. Arild Østbø feilberegnet et gjennomspill og Ciise Abshir ble meid ned. Det så lenge alvorlig ut for sisteskansen, ettersom han fikk kneet til Kisa-spissen i hodet. Han klarte å gå av banen på egen maskin og ble erstattet av André Hansen.

Christine Schefte

På overtid av ekstraomgangene fikk Anders Konradsen det røde kortet av dommer Trygve Kjensli. Etter en ettersleng fra en Kisa-spiller kunne det se ut til at Rosenborgs indreløper gikk bort å skallet lett til motstanderen.

Rosenborg klarte å holde på ledelsen og cupdrømmen lever. Dermed sikret de seg avansement til 4. runde, som trekkes i kveld. Men seieren kostet, og mange tunge bein setter seg på flyet hjem til Trondheim i kveld.