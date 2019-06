Golftalentet Hovland to under par i storturnering etter sterk avslutning

Dermed er 21-åringen syv slag under par etter tre av fire dager i turneringen. Det gir ham en foreløpig 46.-plass. Det er fortsatt mange spillere som ikke er ferdige for dagen.

Lørdag gikk Hovland ut tidlig på morgenen amerikansk tid, og startet med fire strak hull på par. Deretter ble det birdie på hull fem. På hull åtte ble det bogey på et par fire-hull. Hovland lå på par halvveis på runden.

Andre halvdel startet med bogey på Hovland på hull 10, før han var tilbake på par med birdie på hull 12. Hovland sørget likevel for en flott dag med en super avslutning. Både på hull 17 og 18 klarte nordmannen birdie, og dermed endte han to under par. Totalt er han syv under par.

Først sist helg debuterte han som profesjonell i en PGA-turnering i Cromwell i Connecticut. Der ble det 54.-plass og en premiesjekk på 16.560 dollar, eller drøyt 140.000 kroner.

For Hovland blir det svært vanskelig å spille seg inn på neste års PGA-tour. Hvem som kommer med der, styres av premiepenger, og nordmannen må sannsynligvis spille inn rundt 900.000 dollar – nærmere åtte millioner kroner – i løpet av fire turneringer resten av året.

I helgens turnering i Detroit er det i alt 62 millioner kroner i premiepenger. Vinneren får 11,2 millioner kroner, mens det er premiepenger på over én million til de 16 beste spillerne i feltet.

Turneringen avsluttes søndag.

