Aftenbladet sender toppkampen Bryne-Viking direkte

Stavanger/Bryne ( Aftenbladet): Onsdag kveld braker det løs på Aarbakkebanen på Bryne. Da blåses det liv igjen i rivaliseringen og det klassiske oppgjøret mellom rivalene Bryne og Viking.

Denne gangen er det klubbenes kvinnelag som står i sentrum for dramatikken. Opprykk til 1. divisjon står på spill for de to lagene som gjennom sesongen har kjempet en intens duell om å vinne avdelingen.

Sendingen starter 1855 onsdag

Bryne, som var nær opprykk i fjor, har slått Viking på bortebane og ledet serien mer eller mindre hele sesongen. Men Viking ligger bare to poeng bak og vil overta tabelltoppen med seier.

Aftenbladet skal sende hele kampen direkte med kommentator og ekspert. Den skadede Bryne-spissen Marte Christine Johannessen blir med som ekspert. Sendingen starter onsdag klokken 1855.

Årets 2. divisjon består av seks avdelinger landet rundt. Vår lokale avdeling med Bryne og Viking regnes som den tøffeste og beste. Det vil si at vinneren har et godt utgangspunkt for å rykke opp.

Lang kvalifisering venter vinneren

Samtidig er veien dit fortsatt kronglete og lang for laget som topper tabellen når de fire siste serierundene er spilt.

De seks gruppevinnerne deles først opp i to puljer, der møtes de til interne kamper.

Vinneren av de to puljene møtes så i en finale. Deretter skal vinneren av den finalen møte laget som blir nummer åtte i 1. divisjon. Da spilles det hjemme- og bortekamp. Vinneren av det oppgjøret spiller i 1. divisjon neste sesong.

Bryne topper tabellen med 48 poeng etter 18 av 22 spilte kamper. Viking følger hakk i hæl med 46 poeng. Fyllingsdalen ligger på 3. plass med 43 poeng, men har spilt en kamp mer og er i praksis ute av dansen.