Grøvdal trenger hjelp i finalejakten: – Energien døde litt på slutten

Romsdalingen ble nummer seks i det første forsøksheatet i kokvarme Doha. Siden hun ikke var blant de tre beste, må hun se an om prestasjonen er bra nok til å bli en av seks løpere som går videre på tid.

Peruth Chemutai fra Uganda ble heatvinner med 9.21,98. Grøvdal var ikke i nærheten av å løpe et av sine raskeste løp på distansen. De høye kveldstemperaturene i Qatar fikk nok litt å si.

– Jeg trodde det ikke skulle bli så varmt. Jeg følte meg pigg i oppvarmingen, men energien døde litt på slutten. Jeg skulle tatt to plasser til, så jeg håper heatet i det minste var raskt, sa Grøvdal til NRK.

Grøvdal har 9.22,69 som årsbeste på 3000 meter hinder. Det greide 29-åringen under Diamond League-finalen i Zürich forrige måned. Siden har ikke løperen fra Isfjorden konkurrert.

Veteranen har 9.13,35 som personlig rekord på distansen. Tiden, som også er norsk rekord, ble satt under NM i Sandnes for to år siden.

Lise Åserud / NTB scanpix

Grøvdal er vant til å delta i mesterskap, men både VM i 2017 og fjorårets EM fikk hun delvis spolert på grunn av sykdom. Nå jakter hun en etterlengtet opptur.

– Det er litt vanskelig å legge en taktikk på det. For min del handler det om å gå videre, men samtidig vil jeg ikke være i en situasjon der jeg må «safe» og kanskje være så uheldig at jeg ikke går videre, sa Grøvdal til NRK før kvalifiseringsløpet.

Finalen på 3000 meter hinder går mandag.