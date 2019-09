Newcastle rystet Liverpool - så tok angrepsstjernene ansvar

Liverpool - Newcastle 3–1

Mané har scoret 25 mål siden starten av forrige sesong, og ingen Liverpool-spillere har flere. Det forteller også sitt om giftigheten til Mané at ingen av målene har kommet på straffespark.

Mané har også en voldsomt imponerende statistikk på Anfield. Han har spilt 51 kamper der uten å tape, 50 som Liverpool-spiller og én som Southampton-spiller. Ingen Premier League-spillere har scoret flere mål enn den atletiske afrikaneren i 2019.

Med Mane i toppslag har Liverpool fått en perfekt start på sesongen med fem seirer av fem mulige. Sadio Mané har scoret fire av klubbens 15 mål så langt.

Tøff start

Lørdag var det derimot ikke Mané som markerte seg først, for etter drøye seks minutters spill tok bortelaget overraskende ledelsen. En lang ball ble slått opp på Miguel Armilon, og han vendte om og sendte den strøkent til Jetro Willems på venstrekanten. Han lekte seg litt med Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold før han skjøt ballen hardt og velrettet i det lengste hjørnet fra kanten av 16-meteren.

Newcastle var gode i starten. Etter hvert ble de mer og mer baktunge, og Liverpool presset massivt på. Det var bare et spørsmål om når utligningen ville komme, og etter 28 minutters spill kom den. Sadio Mané er dødelig effektiv, og skuddet hans limte seg oppe i motsatt kryss fra godt hold. Scoringen var et spissmål av ypperste merke.

Rui Vieira / AP / NTB scanpix.

Godt bytte

Liverpool ble ikke noe dårligere etter at en ankelskadd Divock Origi ble byttet ut med Roberto Firmino i det 37. minutt. Bare to minutter etter byttet var Firmino involvert i angrepet som endte med keepertabbe av Dubravka og kampens andre scoring av Sadio Mané.

Nevnte Firmino var også briljant da han hælsparket fram Mohamed Salah til 3-1. Et mer fikst framspill skal du lete lenge etter. Salah både startet og avsluttet angrepet, og egypteren viste at han er i bortimot like god form som Mané for tiden. Firmino tryllet med hælen like etter også, men det ble ikke flere mål ut av det.

Hele dette Liverpool-laget sprudler av overskudd, og det blir spennende å se hvor det ender til slutt.

Newcastle har kun én seier mot Liverpool på Anfield siden Premier League så dagens lys i 1992. De ble rundjult i 2.-omgangen på Anfield lørdag.