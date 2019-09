DOHA: 36 grader og 80 prosent luftfuktighet utenfor stadion, 26 grader og 55 prosent fukt inne på stadion.

Landslagslege Talsnes har fått kjenne på hvordan det blir å konkurrere på Al Khalifa International Stadium. Den første utendørs friidrettsarena i verden som er fullt luftavkjølt.

Han mener at det blir bra. Som en fin norsk sommerkveld, selv om luften kanskje er litt annerledes.

– Det blir som en varm, vakker sommerkveld i Sandnes. Det er annerledes, litt tettere på en måte. Derfor er det greit å ha vært eksponert for varmen, sier Talsnes.

Forholdene i Doha er varme. Temperaturer opp mot 40 grader og en luftfuktighet som får briller til å dugge seg ubrukelige i møtet med en ekstrem utendørs virkelighet. Men inne på stadion er det lovet de beste forholdene.

Utøverne kan også få lov til å varme opp i en innendørshall og dermed slippe å være eksponert for høye temperaturer i det hele tatt.

Nødvendig likevel

Men selv om temperaturtrøbbelet later til å være løst inne på stadion, mener lege Ove Talsnes at det ikke var tull å akklimatisere seg til ekstreme forhold.

– Vi gjør dette selv om vi skal konkurrere i en temperatur mellom 24 og 26 grader. Det er en slags prestasjonsfremmende faktor at du akklimatiserer deg selv om du ikke skal konkurrere i høye temperaturer, sier Talsnes.

Lise Åserud

Derfor har en rekke utøvere gjennomgått forberedelser i varmt klima. Mens de fleste som skal delta i løpsøvelser har vært i Doha en stund allerede, kom familien Ingebrigtsen til Doha onsdag kveld, bare to dager før første konkurranse.

– Varmen i Doha er ikke noe vi har brukt kolossalt lang tid på å reflektere over. Vi har valgt å stole på arrangørene og Det internasjonale friidrettsforbundet når de sier at det på stadion vil være 26 grader. Da forholder vi oss til at det er 26 grader. Skulle klimaanlegget ryke så er vi ute og kjører, men det kan vi ikke ta høyde for, sier trener og far, Gjert Ingebrigtsen.

Noen sliter uansett

Mens Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen får holde på i 26 graders varme inne på stadion, så er det to norske utøvere som vil merke ørkenklimaet i Qatar.

Kappgjengeren Håvard Haukenes skal ut på 50 km kappgang natt til søndag.

De må ut i Dohas gater. Konkurransene er lagt til natten for å skape litt bedre klimatiske forhold, men det er ikke sikkert at de blir det.

– Vi har merket at temperaturen stiger helt frem mot midnatt. Det gjør også luftfuktigheten, sier lege Talsnes.

Lise Åserud

Haukenes starter klokken 23.30 lokal tid lørdag. Han er blant utøverne som har brukt de siste ukene til å akklimatisere seg og venne seg til ekstreme temperaturer.

– Det er ingen tvil om at du blir i form av det. Det er i hvert fall sikkert, sier han.

Samtidig er han klar over at konkurranser under slike forhold kan være direkte livsfarlig. Derfor vil legen avbryte konkurransen for Haukenes i det øyeblikk at han ser tegn på at det blir farlig.

Kaldt bad før start

Samtidig er det gjort forberedelser slik at kappgjengeren skal kunne prestere best mulig selv om kvikksølvet fortsatt banker 35 grader.

Like før start skal han ta et 20 minutter langt kaldt bad i en improvisert balje i Dohas gater.

– Det er ikke et snakk om et isbad, men et lite basseng med vann som holder rundt 21 grader. Tanken er å senke kjernetemperaturen i kroppen. Denne temperaturen stiger i løpet av en konkurranse, og vi gjør dette for å utsette stigningen, sier Haukenes.