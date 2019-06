I kveld debuterer Grøvdal etter to måneder med skadetrøbbel

– Jeg er spent. Det kiler i magen, sier Grøvdal til NTB. 28-åringen fra Isfjorden har vært skadd en stund og har ikke fått gjort den jobben hun hadde planlagt.

– Det har vært en overbelastning i hoften/bekkenet som jeg fikk i starten av april. Jeg har vært plaget med den et par måneders tid, selv om jeg har fått trent bra i hele den samme perioden. men det gjorde at ble andre ting enn løping i en fem-seks uker. Det ble andre bevegelsesformer, som rulleski på mølle. Selv om jeg har fått trent bra, kommer slikt alltid ubeleilig og jeg gjerne skulle ha unngått det.

Sen formtopp

Grøvdal sier til seg selv at det aldri er så ille at det ikke er godt for noe. Hun har fått en forlenget grunntreningsperiode, og det trenger ikke bare være en ulempe.

– Jeg tror ikke det har noen stor påvirkning på formen min siden sesongen er så lang, selv om det kanskje fører til at formen kommer litt senere enn antatt. Trøsten er at VM kommer seint. Kondisjonsmessig har jeg fått trent bra med tre rulleskiøkter i uka. Grunnlaget er lagt. Jeg er ikke bekymret for resten av sesongen, men spent på hvor jeg står akkurat nå, sa Grøvdal.

Det har tatt tid før hun kunne begynne å løpe på bane igjen.

– Jeg har følt meg som en løper igjen i de to siste ukene. Det har blitt noen få baneøkter, men egentlig bare nok til at du får litt trygghetsfølelsen av å ha hatt banesko på.

Høydetrening i St. Moritz

Grøvdal får knallhard motstand på Bislett torsdag. Hele verdenseliten med engelske Emma Coburn er på plass.

– Det er slik det alltid er. Det er verdenstoppen og Diamond League. Selv om det legges opp til gode tider, tror jeg ikke at jeg er kapabel til å ta noen norsk rekord denne gangen.

I slutten av juni blir det tur til St. Moritz igjen. Der har hun vært hver sommer siden 2013. Hun skal oppholde seg i Sveits sammen med brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen.

– Det blir høydetrening i St. Moritz fra slutten av juni og i hele juli. Jeg må få inn en treningsperiode igjen. Selv om jeg kunne ha trengt masse løp nå, så tror jeg at jeg trenger denne høydetreningen. Jeg gikk glipp av høydetreningen i april på grunn av skaden.

Vil løpe 5000 meter i VM

Det er usikkert hvor Grøvdal skal konkurrere framover. Kanskje løper hun en engelsk mil i Monaco 12. juli, og den 21. juli blir det kanskje 5000 meter i London.

– Jeg har lyst til å løpe 5000 meter i VM og trenger et løp for å kvalifisere meg.

