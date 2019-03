Her er Sundbys beskjed til Klæbo før den avgjørende helgen

Martin Johnsrud Sundbys siste råd til Johannes Høsflot Klæbo før helgens verdenscupavslutning i langrenn var såre enkelt.

Allerede i kveld starter minitouren i Québec med sprint. Den bør Klæbo helst vinne. Trønderen har 14 poengs forsprang ned til Aleksandr Bolsjunov foran de tre siste rennene i kampen om verdenscupseieren sammenlagt. Slik verden har sett ut den siste tiden er det i sprint at Klæbo kan tukte russeren.

På distanse er Bolsjunov langt bedre enn Klæbo.

– Vi får bare gjøre det vi kan for å dra opp Johannes til den siste fighten. Sannsynligvis vil sprinten tale til Johannes' fordel, og da må han bruke det mentalt og til å leke litt med ham (Bolsjunov) på de innlagte spurtene på 15-kilometeren i klassisk lørdag, sa Sundby etter helgens renn i Falun.

Sundby er for øvrig ikke med i Canada. Han følte seg sliten og var ikke motivert til å ta turen til verdens nest største land.

Sulten

– Aleksandr synes å være ekstremt sulten, og vi får prøve å jekke trønderen til å bli like sulten foran den siste helgen. Vedkommende som vinner sammenlagt, vinner vel også verdenscupen sammenlagt, sa Sundby.

Klæbo kunne kanskje tenkt seg å hvile han også, ikke minst med tanke hvor uhyre sterk hans jevngamle konkurrent fra Russland synes å være på tampen av sesongen.

Bolsjunov har vunnet begge de to siste distanserennene og flekket også tenner under den klassiske sprinten i Drammen.

Skøytesprint er kanskje det han er svakest på.

Tett

– Det blir fryktelig tett i Canada. Han får til alt. Han viser at han er den beste løperen på distanse per dags dato, og da er det tungt for oss andre som driver og kriger om den gule trøya med to distanserenn igjen. Jeg må grave veldig dypt i Canada for å ta hjem dette, sa Klæbo.

Sprinten fredag avløses av klassisk fellesstart over 15 kilometer lørdag. Søndag er det 15 kilometer jaktstart i fri teknikk. Løpene går i en park i Québec, og totalt er det mulig å hente 350 verdenscup i løpet av helgen.

