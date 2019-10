Ranheim har levert bra på veien til semifinalen. På fem cupkamper står Ranheim med imponerende 16–1 i målforskjell. Kim Nygaard

Maalen gjør to endringer: Disse elleve spillerne skal prøve å skape Ranheim-historie

Alt står på spill når Ranheim i kveld spiller semifinale mot Viking i cupen.

SR-BANK ARENA: Svein Maalen gjør kun to endringer på laget som i helgen tapte 4–2 mot Tromsø. Ola Solbakken og Olaus Skarsem erstattes av Øyvind Storflor og Magnus Blakstad.

Ranheim har tatt turen til Rogaland for å spille en av klubbens viktigste kamper gjennom tidende. Forskjellen på seier og tap er enorm. Dersom Ranheim går seirende ut av bataljen mot Viking er de klare for cupfinale for første gang i klubbens historie.

Dersom de taper er de ute. Så enkelt og brutalt er det.

Ranheim har møtt Viking to ganger denne sesongen og har på disse kampene gjort det bra. Da lagene møttes i Ranheimsfjæra 28. april vant Ranheim 5–2. Returoppgjøret ble spilt 25. august. Da debuterte Mushaga Bakenga med både mål og assist i kampen som endte 2–2.

Tidligere Ranheim-profil Kristoffer Løkberg er i startoppstillingen til Viking, noe som betyr at han møter Ranheim for femte gang denne sesongen.

66 år siden forrige semifinale

Klubben Ranheim ble stiftet i 1901, men det var ikke før i 1919 fotballavdelingen ble til. Noe som betyr at fotballaget kan ta seg til finale i sitt 100-års jubileum.

Ranheim har aldri tidligere vært i en cupfinale, men i 1953 var det like før. Da møtte blåtrøyene Lillestrøm på Lerkendal, en kamp som endte 2–1 til kanarifuglene.

De siste årene har vært et eventyr for Ranheim. I 2017 tok laget fra fjæra seg til Eliteserien, og imponerte alle da de kjempet seg til 7. plass i fjor. I årets sesong har det vært tøffere for annerledesklubben. Med fire serierunder igjen er Ranheim tabelljumbo med 24 poeng.

Redningen kan bli en cupfinale mot enten FK Haugesund eller Odd.

Michael Karlsen benkes mot Viking. Vegard Bjelland

Ranheims lag

Dette er Svein Maalens utvalgte (4–3–3): Even Barli – Jørgen Olsen Øveraas, Daniel Kvande, Torbjørn Heggem, Aleksander Foosnæs – Magnus Blakstad, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen – Øyvind Storflor, Mushaga Bakenga, Vegard Erlien

Benken: Magnus Lenes, Ivar Furu, Mateo Lopez, Ola Solbakken, Erlend Sørhøy, Olaus Skarsem og Michael Karlsen.

Vikings lag (4–3–3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Kristian Thorstvedt – Yildren Ibrahimaj, Benjamin Kallman, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Salte, Zymer Bytyqi, Johnny Furdal, Even Østensen, Rolf Daniel Vikstøl og Samúel Fridjónsson.