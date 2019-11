Isak Ripman (ble nr. 2 på NM i para-klatring i helgen) sikrer Tirill. Ved siden av er et bilde av Synne. Tiril og Synne er med på Rett opp jr. som er en gruppe for funksjonshemmede. Privat

Inviterer alle Tromsøs funksjonshemmede til gratis klatredag

I forbindelse med den internasjonale dagen for funksjonshemmede blir det gratis klatring ved Tromsø Klatresenter.

Tirsdag 3. desember er den internasjonale dagen for funksjonshemmede.

I den forbindelse inviterer Tromsø Klatresenter, som er lokalisert i samme bygg som Tromsøbadet, alle funksjonshemmede med familie til gratis klatring.

– Dette er et samarbeid med Norges Handikapforbund og SNN samfunnsløftet, skriver daglig leder for Tromsø Klatresenter, Gunn Stabell i en pressemelding.

RettOpp er en undergruppe av Tromsø Klatreklubb, og skal jobbe for at klubben også kan gi et tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Synne og Tiril på bildet er med på «Rett opp jr.» som er en gruppe for funksjonshemmede. Det er plass til flere og vi ønsker å vise dette til flest mulig, skriver klubben.