Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen har hatt suksess på friidrettsbanen i 2018 og 2019. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Jakob Ingebrigtsen (19) kjøpte nettopp ny leilighet, men ingen tjente mer enn Gjert

Løpesuksessen gir penger i kassen for Team Ingebrigtsen.

For mindre enn 2 timer siden

Brødrene Henrik, Filip og Jakob har hatt stor suksess på friidrettsbanen de siste årene. De gode resultatene har også begynt å vise seg i form av kroner og øre. Familien er blitt svært ettertraktede sponsorobjekter, og samarbeidsavtaler med Coop Ekstra, Nordea, Arctic Securities, SV Betong, Laerdal Medical, NorEngros og NorDan gjør at Team Ingebrigtsen årlig blir tilført millioner i flertall.

Les også Millionavtale gjør mamma til fast del av Team Ingebrigtsens støtteapparat

Kjøpte leilighet

I tillegg kommer tilskudd fra Olympiatoppen og guttenes personlige avtaler med utstyrsgiganten Nike.

Den sportslige og økonomiske suksessen gjør at foreldrene Gjert og Tone Ingebrigtsen kan bruke mer av tiden på idretten. Begge har hatt jobber ved siden av idrettssatsingen.

Nylig kjøpte yngstemann Jakob (19) en ny leilighet til 4 millioner kroner i Sandnes, men ifølge skattelistene, som ble tilgjengelige tirsdag, er Jakob den i teamet som tjente minst i fjor. Ifølge ligningen hadde han en inntekt på bare 46.362 kroner, men med en formue på drøyt 1,8 millioner.

Gjert tjente mest

Broren Filip står oppført med en formue på 1,7 millioner kroner (opp fra 970.016 i 2017) mens far Gjert var den som ifølge ligningstallene tjente mest med en inntekt på 1,428.987.

Også for 2017 var Gjert Ingebrigtsen lønnsvinner i familien Ingebrigtsen med en inntekt på 1,3 millioner kroner.Filip Ingebrigtsen som tok bronse under VM i 2017 og ble europamester i 2016, hadde beskjedne 57.000 kroner og storebror Henrik 462.000 kroner. Jakob sto ikke oppført i skattelistene for 2017.

Se tallene i tabellen under.

Les også Et av Norges største VM-håp kjøpte ny leilighet

Gjert og de tre løpersønnene eier også firmaet Runfast AS. Selskapet hadde et driftsresultat på 1,5 millioner i 2018.