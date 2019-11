Trondheims-Ørn kunne juble lørdag. Her fra en kamp tidligere i sesongen. Richard Sagen

Trondheims-Ørn vant - sendte tidligere serievinner til 1. divisjon

Trondheims-Ørn fikk med seg alle poengene hjemme mot Stabæk.

TRONDHEIMS-ØRN - STABÆK 3–1

Emilie Marie Joramo sendte Trondheims-Ørn i ledelsen etter kun ti minutters spill, og Trondheims-Ørns Elin Åhgren Sørum scoret fra ellevemeteren noen minutter før hvilen.

Etter 70 minutter la Marit Clausen på til 3-0 for Trondheims-Ørn. Det var Trondheims-Ørn-angriperens niende scoring for sesongen. Fire minutter før slutt reduserte Stabæk ved innbytter Zara Katarina Jönsson, slik at sluttresultatet ble 3–1. Dermed slo Ørn tilbake etter 0–2-tapet for gullvinner LSK i forrige seriekamp.

Trondheims-Ørns Ina Vårhus pådro seg gult kort.

Etter lørdagens kamp er Trondheims-Ørn nummer sju, mens nedrykket ble et faktum for Stabæk etter ti år i Toppserien. De ligger nå på nest sisteplass, med syv poeng opp til Lyn med én kamp igjen å spille. Lyn tok ett poeng mot Røa lørdag.

Stabæk tok bronsemedalje så sent som i 2017, og vant serien i både 2010 og 2013.

409 tilskuere bivånet kampen på Koteng Arena.

16. november skal Trondheims-Ørn møte Avaldsnes i siste serierunde.