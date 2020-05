Molde vil hente Brynhildsen allerede nå

Ola Brynhildsen er blitt enig om en overgang fra Stabæk til Molde fra 1. juli, men den regjerende seriemesteren vil ha ham allerede nå.

Ola Brynhildsen er ønsket av Molde allerede nå selv om overgangen fra Stabæk gjelder fra 1. juli. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Det er TV 2 som melder at Molde jobber med å løse Brynhildsen fra Stabæk-kontrakten tidligere enn 1. juli da 21-åringen kommer på en fri overgang.

Skjellsordene haglet fra noen av Stabæk-tilhengerne da overgangen ble kjent. Flere bannere med nedsettende utsagn om unggutten ble hengt opp blant annet ved Stabæks treningsfelt.

– Jeg kan bekrefte at det har vært dialog mellom klubbene. Vi ønsker at saken skal bli løst til det beste for Ola, men hittil har vi ikke kommet til enighet med Stabæk, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Ifølge Stabæks daglige leder Jon Tunold har det ennå ikke kommet noe bud fra Molde. Han sier at overgangssaken har vært holdt på agentnivå og at det er blitt skissert mulige løsninger.

De løsningene har ifølge Tunold ikke vært interessante nok. Det skal blant annet være snakk om Molde-spillere andre veien.

Stabæk-spillerne ble mandag enige om 20 prosent lønnskutt i mai måned.