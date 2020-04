Storturnering avlyst

Wimbledon-turneringen i tennis er for første gang siden andre verdenskrig avlyst. Årsaken er viruspandemien.

Slike scener får vi ikke se i år. Coco Gauff jubler etter å ha vunnet en kamp i Wimbledon-turneringen i tennis. Gressturneringen i London er avlyst for første gang siden 2. verdenskrig. Foto: Foto: Ben Curtis, AP / NTB scanpix

NTB

Arrangørene i The All England Club i London offentliggjorde selv avlysningen etter et krisemøte onsdag.

De fleste hadde allerede skjønt at turneringen i London ikke kunne avvikles på sine opprinnelig oppsatte datoer fra 29. juni til 12. juli, men det ble vurdert å flytte turneringen til senere i år. Til slutt kom man til at det var for mye som talte mot en slik løsning.

Den tradisjonsrike turneringen, som har Grand Slam-status, ble første gang arrangert i 1877. Siden den gang har den vært gjennomført hvert år så nær som under verdenskrigene.

Roland-Garros, høydepunktet i grussesongen, er tidliger blitt utsatt fire måneder. Den turneringen skal avvikles i månedsskiftet september-oktober, en avgjørelse som ble fattet av Frankrikes tennisforbund uten konsultasjon med andre berørte forbund eller arrangører.

All England Club uttalte allerede forrige uke at en utsettelse ville medføre stor risiko og betydelige vanskeligheter.

Problemer

Ett problem ville være kollisjon med andre turneringer på en allerede velfylt terminliste. Dessuten er det spørsmålet om dagslys. For hver uke man utsetter blir det tidligere mørkt, og i Wimbledon pleier man å spille til sent på kveld i årets lyseste uker. Turneringen er også avhengig av oppholdsvær, og typisk britisk høstvær kan spolere alt.

Uten Wimbledon-turneringen som høydepunkt blir trolig resten av gressturneringene på kalenderen også avlyst. Hvert år er det en kort, hektisk sesong med kamper på det raskeste underlaget fra finalen i Roland-Garros til og med finalen i Wimbledon en drøy måned senere.

I motsetning til Roland-Garros-arrangøren har All England Club konsultert både ATP, WTA og Lawn Tennis Association (Englands tennisforbund) i sine vurderinger.

Hele sesongen tapt?

Allerede var alle tennisturneringer til begynnelsen av juni avlyst eller utsatt, og nå forlenges tennispausen inn i juli. Noen frykter at hele sesongen kan bli tapt.

– Mitt personlige syn er at det blir vanskelig å arrangere tennisturneringer igjen i år, sier direktør Craig Tiley i Australias tennisforbund til Sydney Morning Herald.

– Tennis er avhengig av global reisevirksomhet, og det er antakelig det siste som kommer til å komme på plass igjen når dette er over. Jeg tror nasjonale idrettsserier vil være i best posisjon til å komme i gang igjen, mens de globale har større problemer.